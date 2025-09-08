Hiszpania ogłasza embargo na sprzedaż broni do Izraela. Mówi o „ludobójstwie”

Aktualizacja: 08.09.2025 23:27 Publikacja: 08.09.2025 21:33
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez
Foto: Reuters, Toby Melville
Hiszpański premier wspólnie z ministrem obrony zapowiedział dziewięć środków mających wywrzeć presję na rząd Benjamina Netanjahu, w tym zakaz tranzytu izraelskiego sprzętu wojskowego przez hiszpańskie porty i przestrzeń powietrzną.
Jednocześnie Pedro Sánchez użył terminu „ludobójstwo” opisując działania Izraelskich Sił Obronnych w Strefie Gazy - dotychczas użycie tego terminu było tematem wewnętrznych sporów w koalicji rządzącej.
W swoim wystąpieniu premier Sánchez zaznaczył, że Żydzi doświadczyli wielu prześladowań historycznych i zasługują na bezpieczne państwo, wyrażając jednocześnie potępienie dla ataków Hamasu. Jednak akcje Izraela w Gazie, polegające na bombardowaniach szpitali i blokadach żywnościowych, określił jako nie do obrony i wspomniał o ponad 64 tysiącach ofiar śmiertelnych, głównie cywilów, w tym dzieci. Podkreślił, że ten konflikt to nie samoobrona, lecz zamierzona eksterminacja ludności cywilnej i naruszenie prawa międzynarodowego.
Premier zwrócił uwagę, że Hiszpania, choć nie jest kluczowym graczem na arenie międzynarodowej w tym konflikcie, może użyć swojej pozycji do wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie cierpień Palestyńczyków. Poza embargo na broń, rząd zwiększy pomoc humanitarną dla Autonomii Palestyńskiej oraz agencji ONZ UNRWA, przeznaczając dodatkowo kilkadziesiąt milionów euro na wsparcie uchodźców i ofiar konfliktu.
Ponadto zakazane zostanie importowanie wyrobów produkowanych w nielegalnych osiedlach izraelskich na Ziemi Świętej, a osobom odpowiedzialnym za „ludobójstwo” będzie uniemożliwiony wjazd do Hiszpanii.
Mimo ostrych sankcji Sánchez zdecydował się nie zrywać oficjalnie stosunków z Izraelem, co postulowały niektóre partie i koalicjanci, m.in. lewicowy blok Sumar. Według hiszpańskiego MSZ takie zerwanie kontaktów mogłoby być niekorzystne dla procesu pokojowego i pomocy Palestynie, co potwierdziły również inne kraje arabskie i sam autonomiczny rząd Palestyny, które utrzymują relacje dyplomatyczne z Izraelem. Premier podkreślił, że dialog pozostaje niezbędny do rozwiązywania konfliktu.
Decyzja Madrytu spotkała się z natychmiastową odpowiedzią ze strony Izraela. Minister spraw zagranicznych Gideon Sa'ar oskarżył hiszpański rząd o antysemityzm i skorumpowanie, przywołując historyczne wydarzenia z XV wieku - wygnanie Żydów z Hiszpanii w 1492 roku.
Izrael zakazał wjazdu do swojego kraju dwóm członkiniom hiszpańskiego rządu, w tym wicepremierce Yolandzie Díaz, która sama wzywała do jeszcze bardziej radykalnych kroków wobec Tel Awiwu, w tym do zerwania stosunków dyplomatycznych.
Mimo tych napięć premier Sánchez utrzymuje stanowisko, że Hiszpania stoi po stronie ofiar i dąży do sprawiedliwości.
