Premier Słowenii Robert Golob podkreślił, że Słowenia jest pierwszym krajem europejskim, który zdecydował się na taki krok wobec katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, gdzie Izrael od niemal dwóch lat prowadzi operację odwetową po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

Reklama Reklama

Słowenia: Musieliśmy działać, w Strefie Gazy ludzie umierają z głodu

W wydanym przez słoweński rząd oświadczeniu czytamy, że Lublana podjęła decyzję niezależnie od UE, ponieważ Wspólnota „nie jest w stanie podjąć konkretnych działań wobec braku zgody i jedności” w tej kwestii.

Słoweński rząd podkreśla też, że wobec działań wojennych w Strefie Gazy, w której „ludzie... umierają, ponieważ systematycznie odmawia się im dostępu do pomocy humanitarnej”, jest „obowiązkiem każdego odpowiedzialnego państwa, by podjąć działania, nawet jeśli oznacza to bycie o krok przed wszystkimi innymi”.

Rząd Słowenii podkreślił również, że Lublana po październiku 2023 roku nie wydała ani jednej zgody na eksport uzbrojenia do Izraela ze względu na trwający w Strefie Gazy konflikt.