Palestyna w ONZ: 3/4 członków organizacji uznaje państwo palestyńskie

Palestyna ma status państwa obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ od 2012 roku. Ponad 3/4 z 193 państw członkowskich ONZ uznaje państwo palestyńskie. Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Autonomią Palestyńską od 1982 roku, uznała też Deklarację Niepodległości Palestyny z 1988 roku. Z państw, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ Palestynę uznają Chiny i Rosja. Jeśli doszłoby do uznania jej przez Francję i Wielką Brytanię, jedynym stałym członkiem RB ONZ, który nie uznawałby Palestyny, byłyby Stany Zjednoczone.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który rozmawiał z Carneyem przed oświadczeniem premiera Kanady ws. uznania państwa palestyńskiego, oświadczył, że uznanie Palestyny „ożywi perspektywę pokoju w regionie”.

Fakt, iż kraje, które dotychczas były bliskimi sojusznikami Izraela, obecnie zapowiadają uznanie państwa palestyńskiego, jest pokłosiem rosnącego sprzeciwu społeczności międzynarodowej wobec działań podejmowanych przez Tel Awiw w Strefie Gazy. W marcu Izrael całkowicie wstrzymał dopływ pomocy humanitarnej do enklawy, a w maju pozwolił na jej dostarczanie, ale w ograniczonym zakresie. To doprowadziło do sytuacji, w której Palestyńczycy, w tym dzieci, zaczęli umierać z głodu.

Strefa Gazy: Rośnie liczba ofiar głodu. Zmarła dwulatka

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało w środę, że z głodu umarło siedem kolejnych osób, w tym dwuletnie dziecko. Tym samym liczba osób, które zmarły z głodu w enklawie od początku operacji odwetowej prowadzonej przez Izrael wzrosła do 154 (w tym 89 dzieci). Ponadto – według informacji przekazywanych przez Hamas – co najmniej 50 osób zginęło w izraelskich atakach w czasie, gdy starały się one otrzymać żywność dostarczoną przez ONZ do północnej części Strefy Gazy.