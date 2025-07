– Daję mu mniej czasu, bo sądzę, że już znam odpowiedź – wiem, co się stanie – mówił Trump. – Jestem bardzo rozczarowany Putinem – stwierdził również.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, dotyczące tego, czy Putin kłamie na temat swoich intencji w sprawie Ukrainy, Trump odparł, że „nie użyłby słowa »kłamie«”. Przypomniał jednak, że trzykrotnie wydawało się, że uda się zawrzeć porozumienie o zawieszeniu broni na Ukrainie.

– I nagle rakiety lecą na Kijów... o co w tym chodzi? – pytał Trump. – To zdarzyło się zbyt wiele razy i nie podoba mi się to – dodał.