Po ostatniej rundzie rozmów w Stambule strona ukraińska zaproponowała, by do końca sierpnia zorganizować spotkanie przywódcy Rosji, Władimira Putina i prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana w Stambule. Rosja jednak wyrażała się sceptycznie co do możliwości zorganizowania takiego spotkania we wskazanym terminie. Do ostatniego spotkania Zełenskiego i Putina doszło w 2019 roku.

Dwie poprzednie rundy rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy odbyły się 16 maja i 2 czerwca, również w Stambule. Podczas drugiego z tych spotkań Rosja przedstawiła swoje warunki zawarcia zawieszenia broni. Warunki te były nie do przyjęcia dla strony ukraińskiej: obejmowały bowiem m.in. wycofanie się ukraińskiej armii z kontrolowanych jeszcze przez nią części czterech obwodów, które Rosja nielegalnie anektowała jesienią 2022 roku (chodzi o obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński). Ukraina wyklucza rozmowy na temat koncesji terytorialnych przed zawieszeniem broni i podkreśla, że nigdy nie uzna suwerenności Rosji nad okupowanym ukraińskim terytorium, w tym Krymem, który Rosja nielegalnie anektowała w 2014 roku. Kijów zgodził się wcześniej na bezwarunkowe, 30-dniowe zawieszenie broni, które miało dać czas na negocjacje pokojowe.