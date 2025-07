Rzecznik kambodżańskiego Ministerstwa Obrony poinformował, że w niedzielę rano Tajlandia zaatakowała cele na terenie Kambodży za pomoca dronów, czołgów oraz bomb kasetowych i lotniczych.

Potencjał militarny Tajlandii i Kambodży Foto: PAP

Zaostrzenie konfliktu między Tajlandią a Kambodżą

Do największej od 13 lat eskalacji konfliktu między Tajlandią a Kambodżą doszło po tym, jak pod koniec maja żołnierz z Kambodży zginął w krótkiej wymianie ognia na granicy. Po tym incydencie wojska po obu stronach granicy zostały wzmocnione. Sytuacja zaostrzyła się w czwartek 24 lipca, gdy tajski myśliwiec F-16 zbombardował cele wojskowe na terytorium Kambodży, a w co najmniej sześciu punktach na spornych odcinkach granicy doszło do wymiany ognia, w tym ostrzału artyleryjskiego.

W piątek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Tajlandii przy ONZ informował, że od połowy lutego dwukrotnie doszło do sytuacji, w której tajscy żołnierze odnosili rany z powodu nowo położonych min (czemu Kambodża zdecydowanie zaprzeczała). Oba państwa oskarżały się wzajemnie o wywołanie konfliktu.

Kambodżańscy żołnierze i samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, zdjęcie wykonane 27 lipca w prowincji Ŭddâr Méanchey w północnej Kambodży Foto: PAP/EPA/KITH SEREY

Przedstawiciel Bangkoku Cherdchai Chaivaivid mówił, że Tajlandia „wzywa Kambodżę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich działań i aktów agresji oraz do wznowienia dialogu w dobrej wierze”. Z kolei Ministerstwo Obrony Kambodży stwierdziło, że to Tajlandia w czwartek przeprowadziła „celowy, niesprowokowany i bezprawny atak wojskowy”, a obecnie mobilizuje żołnierzy i sprzęt wojskowy na granicy. Zdaniem Phnom Penh, te celowe przygotowania wojskowe ujawniają zamiar Tajlandii do „rozszerzenia agresji i dalszego naruszania suwerenności Kambodży”. Kambodżańskie władze wezwały społeczność międzynarodową do „stanowczego potępienia agresji Tajlandii” oraz do zapobieżenia rozszerzeniu działań wojskowych tego kraju.