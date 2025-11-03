Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Nigeria reaguje na wypowiedzi Donalda Trumpa nie wykluczającego amerykańskiej operacji wojskowej na jej terytorium?

Jakie konflikty wewnętrzne targają Nigerią?

Jak często chrześcijanie padają w Nigerii ofiarami przemocy motywowanej religijnie?

Wypowiedź Bwali to reakcja na słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA w sobotę poinformował, że nakazał Departamentowi Obrony przygotować plan potencjalnej „szybkiej” akcji wojskowej w Nigerii, jeśli władze tego kraju nie będą w stanie uporać się z atakami dżihadystów na chrześcijan. W północnej części Nigerii trwa rebelia dżihadystycznej organizacji Boko Haram, która chciałaby wprowadzenia w Nigerii prawa szariatu i stworzenia w Afryce kalifatu. Chrześcijanie, stanowiący niespełna połowę mieszkańców Nigerii, zamieszkują głównie południe kraju. Nigeria jest zamieszkiwana przez ok. 200 różnych grup etnicznych między którymi również często dochodzi do konfliktów – m.in. o ograniczone zasoby naturalne, zwłaszcza na północy kraju.

Doradca prezydenta Nigerii: Donald Trump nazywa nas „zhańbionym krajem”? Nie bierzemy tych słów dosłownie

W niedzielę, na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Trump nie wykluczył, że USA mogą wysłać żołnierzy do Nigerii lub rozpocząć naloty na cele w tym kraju.

Mimo iż Trump, mówiąc o Nigerii, nazwał ją „zhańbionym krajem”, Bwala podkreślił, że władze w Abudży „nie biorą tych słów dosłownie”, ponieważ wiedzą, że Trump ma dobre zdanie o Nigerii.