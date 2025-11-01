Rzeczpospolita
Wydarzenia
Trump grozi wojną kolejnemu krajowi. „Rząd Nigerii powinien działać szybko”

Prezydent USA Donald Trump nakazał przygotowania do ataku na Nigerię z powodu zabójstw chrześcijan przez grupy islamistyczne.

Publikacja: 01.11.2025 23:15

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters, Leah Millis

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki jest powód, dla którego Donald Trump grozi Nigerii interwencją zbrojną?
  • Jak rząd Nigerii reaguje na oskarżenia Trumpa i sytuację związaną z chrześcijanami?
  • Jakie są działania islamskich grup terrorystycznych w Nigerii oraz ich cele wobec chrześcijan?
  • Jakie działania podjęła administracja Trumpa wobec Wenezueli?

Prezydent USA Donald Trump ponownie oskarżył władze Nigerii o przestępstwa przeciwko chrześcijanom i zasugerował, że Stany Zjednoczone „wkroczą” do tego afrykańskiego kraju.

Trump, na swoim koncie w mediach społecznościowych Truth Social, zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan.

Jeśli rząd Nigerii nadal będzie tolerował zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii i mogą z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, „z bronią w ręku”, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw - napisał Trump (zachowana pisownia oryginalne - red.).

Trump wydał rozkaz Pentagonowi

Niniejszym nakazuję naszemu Departamentowi Wojny przygotowanie się do ewentualnej akcji. Jeśli zaatakujemy, będzie to atak szybki, brutalny i bezwzględny, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH chrześcijan! UWAGA: RZĄD NIGERII POWINIEN DZIAŁAĆ SZYBKO!-kontynuował Trump. 

Nigeria odrzuca oskarżenia Donalda Trumpa

Wcześniej senator USA Ted Cruz na swoim profilu w mediach społecznościowych oskarżył rząd Nigerii o tolerowanie zabójstw chrześcijan, twierdząc, że grupy islamistyczne w Nigerii zabiły 50 000 chrześcijan od 2009 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odrzuciło oskarżenia Trumpa, zapewniając, że „Nigeryjczycy wszystkich wyznań od dawna pokojowo współistnieją – żyją, pracują i modlą się razem”. Wyraziła zaangażowanie w walkę z terroryzmem, wzmacnianie harmonijnych relacji międzywyznaniowych oraz ochronę życia i praw wszystkich obywateli.

Nigeria powołała również komisję do zbadania ewentualnego ludobójstwa ludności chrześcijańskiej w niektórych częściach kraju.

Zabójstwa chrześcijan w Nigerii. Islamiści chcą wyeliminować chrześcijaństwo

Jak podawał we wrześniu portal Vatican News, w pierwszej połowie 2025 roku islamiści  zamordowali ponad 7 tysięcy chrześcijan, co oznacza średnio około 30 zabójstw dziennie.

Przemoc ta jest prowadzona przede wszystkim przez grupy dżihadystyczne, z których najbardziej znana to Boko Haram, oraz inne 22 ugrupowania terrorystyczne działające w kraju. Ich celem jest całkowite wyeliminowanie chrześcijaństwa w Nigerii w ciągu najbliższych 50 lat.

Dżihadyści nie tylko zabijają, lecz także porywają chrześcijan, w tym duchownych — od 2009 roku porwano niemal 8 tysięcy osób, w tym ponad 600 księży i setki uczennnic.

Po Wenezueli - Nigeria

Nigeria jest kolejnym krajem, któremu Donald Trump grozi interwencją zbrojną. W ostatnim czasie prezydent USA nasilił groźby wobec Wenezueli, związane z możliwością militarnych działań przeciwko reżimowi prezydenta Nicolása Maduro.

W 2025 roku administracja Trumpa przygotowała tajną listę celów do potencjalnych ataków w Wenezueli, obejmującą m.in. porty i lotniska, które miałyby być powiązane z kartelem narkotykowym Tren de Aragua. Trump publicznie potwierdził, że zezwolił CIA na prowadzenie tajnych operacji na terenie Wenezueli i rozważa możliwość ataków lądowych, oprócz dotychczasowych uderzeń na jednostki pływające u wybrzeży kraju.

Od sierpnia 2025 roku amerykańskie siły wojskowe przeprowadziły serię uderzeń powietrznych na statki podejrzewane o przewożenie narkotyków z Wenezueli, co według Waszyngtonu jest elementem walki z narkoterroryzmem. Krytycy Trumpa i opozycja wskazują, że prawdziwym celem jest zmiana reżimu w Caracas. Maduro i jego zwolennicy określają amerykańskie działania jako poważną prowokację zagrażającą stabilności w regionie Karaibów.

Prezydent USA Donald Trump ponownie oskarżył władze Nigerii o przestępstwa przeciwko chrześcijanom i zasugerował, że Stany Zjednoczone „wkroczą" do tego afrykańskiego kraju.

Trump, na swoim koncie w mediach społecznościowych Truth Social, zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan.

