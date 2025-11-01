Trump grozi wojną kolejnemu krajowi. „Rząd Nigerii powinien działać szybko”

Z tego artykułu się dowiesz: Jaki jest powód, dla którego Donald Trump grozi Nigerii interwencją zbrojną?

Jak rząd Nigerii reaguje na oskarżenia Trumpa i sytuację związaną z chrześcijanami?

Jakie są działania islamskich grup terrorystycznych w Nigerii oraz ich cele wobec chrześcijan?

Jakie działania podjęła administracja Trumpa wobec Wenezueli?

Prezydent USA Donald Trump ponownie oskarżył władze Nigerii o przestępstwa przeciwko chrześcijanom i zasugerował, że Stany Zjednoczone „wkroczą” do tego afrykańskiego kraju.

Trump, na swoim koncie w mediach społecznościowych Truth Social, zagroził wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Nigerii, jeśli władze tego kraju nie zapobiegną zabijaniu chrześcijan.

„Jeśli rząd Nigerii nadal będzie tolerował zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii i mogą z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, „z bronią w ręku”, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” - napisał Trump (zachowana pisownia oryginalne - red.).

Trump wydał rozkaz Pentagonowi

„Niniejszym nakazuję naszemu Departamentowi Wojny przygotowanie się do ewentualnej akcji. Jeśli zaatakujemy, będzie to atak szybki, brutalny i bezwzględny, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH chrześcijan! UWAGA: RZĄD NIGERII POWINIEN DZIAŁAĆ SZYBKO!”-kontynuował Trump.