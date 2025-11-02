06:54
02.11.2025

Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 940 żołnierzy, cztery transportery opancerzone, 25 zestawów artyleryjskich, 348 dronów i 121 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:40
02.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1347 dniu wojny

Foto: PAP

06:30
01.11.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347