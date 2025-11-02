Aktualizacja: 02.11.2025 06:55 Publikacja: 02.11.2025 06:30
Ok. 940 żołnierzy, cztery transportery opancerzone, 25 zestawów artyleryjskich, 348 dronów i 121 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1347 dniu wojny
Foto: PAP
