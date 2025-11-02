Zełenski stwierdził we wpisie, ilustrowanym nagraniami zniszczeń w różnych obwodach Ukrainy, że Rosja niemal każdej nocy atakuje Ukrainę różnymi rodzajami broni. „Od wczorajszego wieczora dochodzi do ataków na nasze społeczności – na obwody dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. Niestety, są zabici i ranni. Składam kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków” – napisał.

Wołodymyr Zełenski: oczywiste jest, że Moskwa chce zaszkodzić przede wszystkim naszym obywatelom

„Doszło do ataków na zwykłe budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną, a także do licznych ataków wymierzonych w sektor energetyczny” – dodał, pisząc o swojej wdzięczności dla „wszystkich, którzy pomagają po tych atakach” – wymienił wśród nich służby ratownicze, „które zawsze szybko docierają na miejsce”, pracowników energetycznych i ratowników medycznych.

„Oczywiste jest, że Moskwa chce zaszkodzić przede wszystkim naszym obywatelom. Dlatego aktywnie pracujemy nad zapewnieniem niezawodnego wsparcia dla naszego sektora energetycznego tej zimy” – poinformował Zełenski. Poinformował o porozumieniach, zawartych z partnerami Ukrainy, wśród których wymienił Stany Zjednoczone, Norwegię, Niemcy, Holandię, Kanadę, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Litwę, Danię, Szwecję, Estonię, Hiszpanię oraz Komisję Europejską. „(Oni) już nas wspierają, wpłacając składki na Ukraiński Fundusz Wsparcia Energetycznego lub dostarczając niezbędny sprzęt. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!” – napisał.