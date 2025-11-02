Rzeczpospolita
„Moskwa chce zaszkodzić naszym obywatelom”. Wołodymyr Zełenski podał najnowsze dane

„Tylko w tym tygodniu Rosjanie użyli prawie 1500 dronów szturmowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 pocisków różnego typu do ataków na życie na Ukrainie” - napisał na swoim oficjalnym koncie w serwisie Telegram prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Publikacja: 02.11.2025 12:01

Foto: TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347

Zełenski stwierdził we wpisie, ilustrowanym nagraniami zniszczeń w różnych obwodach Ukrainy, że Rosja niemal każdej nocy atakuje Ukrainę różnymi rodzajami broni. „Od wczorajszego wieczora dochodzi do ataków na nasze społeczności – na obwody dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. Niestety, są zabici i ranni. Składam kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków” – napisał.

Wołodymyr Zełenski: oczywiste jest, że Moskwa chce zaszkodzić przede wszystkim naszym obywatelom

„Doszło do ataków na zwykłe budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną, a także do licznych ataków wymierzonych w sektor energetyczny” – dodał, pisząc o swojej wdzięczności dla „wszystkich, którzy pomagają po tych atakach” – wymienił wśród nich służby ratownicze, „które zawsze szybko docierają na miejsce, pracowników energetycznych i ratowników medycznych.

Oczywiste jest, że Moskwa chce zaszkodzić przede wszystkim naszym obywatelom. Dlatego aktywnie pracujemy nad zapewnieniem niezawodnego wsparcia dla naszego sektora energetycznego tej zimy” – poinformował Zełenski. Poinformował o porozumieniach, zawartych z partnerami Ukrainy, wśród których wymienił Stany Zjednoczone, Norwegię, Niemcy, Holandię, Kanadę, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Litwę, Danię, Szwecję, Estonię, Hiszpanię oraz Komisję Europejską. „(Oni) już nas wspierają, wpłacając składki na Ukraiński Fundusz Wsparcia Energetycznego lub dostarczając niezbędny sprzęt. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!” – napisał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski chce, żeby Polska kupowała Ukrainie amerykańską broń

Zełenski ogłosił przygotowanie „pakietu wsparcia zimowego”

W sobotę Zełenski poinformował, że „polecił rządowi przygotowanie do 15 listopada pakietu programów wsparcia zimowego”, które mają zacząć obowiązywać w grudniu. W wystąpieniu, zamieszczonym na jego kanale w serwisie Telegram wyjaśniał, że chodzi o wsparcie finansowe, a także o „osobny program dla tych, którzy przeżywają najtrudniejsze chwile” – samotnych osób starszych, rodzin wielodzietnych, osób przebywających w strefach działań wojennych itp. W nagraniu Zełenski obiecał także, że utrzymane zostaną ceny gazu i prądu. 

 

