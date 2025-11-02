Aktualizacja: 02.11.2025 13:09 Publikacja: 02.11.2025 12:01
Wołodymyr Zełenski
Foto: TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters
Czytaj więcej
Ukraina razem z sojusznikami przygotowuje wspólny, jednolity plan pokojowy, który ma zastąpić wsz...
Zełenski stwierdził we wpisie, ilustrowanym nagraniami zniszczeń w różnych obwodach Ukrainy, że Rosja niemal każdej nocy atakuje Ukrainę różnymi rodzajami broni. „Od wczorajszego wieczora dochodzi do ataków na nasze społeczności – na obwody dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. Niestety, są zabici i ranni. Składam kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków” – napisał.
„Doszło do ataków na zwykłe budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną, a także do licznych ataków wymierzonych w sektor energetyczny” – dodał, pisząc o swojej wdzięczności dla „wszystkich, którzy pomagają po tych atakach” – wymienił wśród nich służby ratownicze, „które zawsze szybko docierają na miejsce”, pracowników energetycznych i ratowników medycznych.
„Oczywiste jest, że Moskwa chce zaszkodzić przede wszystkim naszym obywatelom. Dlatego aktywnie pracujemy nad zapewnieniem niezawodnego wsparcia dla naszego sektora energetycznego tej zimy” – poinformował Zełenski. Poinformował o porozumieniach, zawartych z partnerami Ukrainy, wśród których wymienił Stany Zjednoczone, Norwegię, Niemcy, Holandię, Kanadę, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Litwę, Danię, Szwecję, Estonię, Hiszpanię oraz Komisję Europejską. „(Oni) już nas wspierają, wpłacając składki na Ukraiński Fundusz Wsparcia Energetycznego lub dostarczając niezbędny sprzęt. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy!” – napisał.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Polska dołączy do programu PURL, w rama...
W sobotę Zełenski poinformował, że „polecił rządowi przygotowanie do 15 listopada pakietu programów wsparcia zimowego”, które mają zacząć obowiązywać w grudniu. W wystąpieniu, zamieszczonym na jego kanale w serwisie Telegram wyjaśniał, że chodzi o wsparcie finansowe, a także o „osobny program dla tych, którzy przeżywają najtrudniejsze chwile” – samotnych osób starszych, rodzin wielodzietnych, osób przebywających w strefach działań wojennych itp. W nagraniu Zełenski obiecał także, że utrzymane zostaną ceny gazu i prądu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zełenski stwierdził we wpisie, ilustrowanym nagraniami zniszczeń w różnych obwodach Ukrainy, że Rosja niemal każdej nocy atakuje Ukrainę różnymi rodzajami broni. „Od wczorajszego wieczora dochodzi do ataków na nasze społeczności – na obwody dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. Niestety, są zabici i ranni. Składam kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków” – napisał.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W relacji na żywo podajemy najnowsze inf...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Prezydent USA Donald Trump nakazał przygotowania do ataku na Nigerię z powodu zabójstw chrześcijan przez grupy i...
Pentagon na początku października – a więc jeszcze przed spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim – mia...
Po tym, jak Ukraina zezwoliła mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat na wyjazd z kraju, coraz więcej z nich udaje si...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Rosja zaczęła używać do ataków na Ukrainę pocisku manewrującego 9M729, którego tajne opracowanie skłoniło prezyd...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas