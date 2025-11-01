07:31 Były szef ukraińskiej służby fiskalnej skazany na sześć lat więzienia

Ukraiński sąd skazał byłego szefa Państwowej Służby Fiskalnej Romana Nasirowa na sześć lat więzienia za nadużycie władzy w związku ze skandalem gazowym powiązanym z byłym deputowanym Ołeksandrem Onyszczenką. Nasirow, kierujący służbą w latach 2015–2016, miał bezprawnie odraczać opłaty za korzystanie z zasobów naturalnych na korzyść firmy Onyszczenki. Sąd nałożył też grzywnę w wysokości 17 000 hrywien i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez trzy lata; wyrok ma zostać zaskarżony.

07:05 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 900 żołnierzy oraz m.in. 9 systemów artylerii i 6 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:41 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1346. dniu wojny

06:30 Zapis piątkowej relacji

