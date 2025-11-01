Aktualizacja: 01.11.2025 07:31 Publikacja: 01.11.2025 06:30
Ukraiński sąd skazał byłego szefa Państwowej Służby Fiskalnej Romana Nasirowa na sześć lat więzienia za nadużycie władzy w związku ze skandalem gazowym powiązanym z byłym deputowanym Ołeksandrem Onyszczenką. Nasirow, kierujący służbą w latach 2015–2016, miał bezprawnie odraczać opłaty za korzystanie z zasobów naturalnych na korzyść firmy Onyszczenki. Sąd nałożył też grzywnę w wysokości 17 000 hrywien i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez trzy lata; wyrok ma zostać zaskarżony.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 900 żołnierzy oraz m.in. 9 systemów artylerii i 6 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Wydarzenia z 1346. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
