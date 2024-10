Wprowadzono też trzecie kryterium pozacenowe, tzw. geografię zakupu, która ma mieć wagę 10 proc. Kryterium to oznacza, że im bliżej od miejsca zakupu będzie leżał zakład danego przedsiębiorcy, tym wyższa będzie punktacja. Z informacji przekazywanych przez Lasy Państwowe wynika, że oferty złożone na drewno, które nie będzie przetworzone, nie uzyskają punktów z tytułu geografii.

Sprzedaż drewna firmom z branży drzewnej. Warunki korzystania z kryterium pozacenowego

Firmy z branży drzewnej chcące zdobyć punkty w ramach kryteriów pozacenowych będą musiały zobowiązać się do poddania audytowi, w tym dostarczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń (dotyczących na przykład udziału przerabianego drewna). W przypadku odmowy lub podania nieprawdziwych informacji Lasy Państwowe będą mogły złożyć zawiadomienie do właściwych organów o podejrzeniu złożenia nieprawdziwego oświadczenia. W przypadku potwierdzenia takiej sytuacji prawomocnym wyrokiem sądowym, nastąpi zablokowanie możliwości udziału w procedurach zakupu drewna na Portalu Leśno-Drzewnym na okres 730 dni (w 2024 roku długość blokady to 120 dni).

Czytaj więcej Środowisko W tych miejscach nie wolno zbierać grzybów. Za złamanie zakazu grożą surowe kary Sezon grzybobrania w pełni. Choć szukanie grzybów to jedna z ulubionych aktywności Polaków, nie wszyscy wiedzą, że istnieją pewne ograniczenia. W niektórych miejscach zbieranie jest zabronione, a osobom, które złamią zakaz grozi mandat.

Jakie jeszcze zmiany w sprzedaży drewna pojawią się od 2025 roku?

Inne zmiany wprowadzone w zasadach sprzedaży drewna przedsiębiorcom z branży drzewnej na lata 2025-2026 to:

likwidacja puli zakupowej drewna na cele energetyczne (jeżeli przedsiębiorca będzie chciał kupić drewno na taki cel, będzie to musiał zrobić z puli dostępnej dla wszystkich kupujących);

ograniczenie liczby okresów sprzedaży do dwóch w roku (w 2024 roku – trzy okresy sprzedaży);

zwiększenie udziału drewna w sprzedaży ofertowej do 75 proc. (proporcje obowiązujące w 2024 roku to: 70 proc. sprzedaż ofertowa za pośrednictwem PL-D, 30 proc. na aukcjach systemowych; proporcje w 2025 i 2026 roku to 75/25);

możliwość składania ofert na 75 proc. historii zakupu (na 75 proc. drewna, które dana firma wcześniej kupowała); w 2024 roku jest to 100 proc.;

możliwość wydłużania czasu realizacji umów o dwa miesiące (w 2024 roku – o miesiąc);

jawność wyników postępowań z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorców;

publikacja planu sprzedaży na 2025 rok przed uruchomieniem procedur.

Cena i podaż drewna w 2025 roku. Stawki dla przedsiębiorców

Podczas prezentacji nowych zasad sprzedaży drewna, którą Lasy Państwowe zorganizowały dla przedstawicieli branży, padały pytania o planowaną wielkość podaży drewna w przyszłym roku. „Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych (Lasów Państwowych – red.) Marcin Polak poinformował, że oferta surowca na 2025 r. będzie o ok. 2 mln m sześć. niższa niż w 2024 r. Oznacza to spadek podaży drewna o ok. 5 proc. w stosunku do bieżącego roku. Zdaniem Polaka to normalna fluktuacja wielkości pozyskania w Lasach Państwowych” – czytamy w relacji ze spotkania na portalu drewno.pl. Okazuje się, że z dodatkowymi ograniczeniami w podaży drewna należy liczyć się w regionach, przez które przeszła powódź.