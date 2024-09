Kara może wynieść kilkaset zł. Jeszcze wyższy mandat mogą otrzymać osoby, które zbierają grzyby będące pod ochroną - nawet kilka tysięcy zł. Do jakich części lasu lepiej się nie zapuszczać, aby uniknąć problemów?

Reklama

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

W Polsce można zbierać grzyby praktycznie bez ograniczeń i bez ponoszenia kosztów. Blisko 80 proc. lasów należy do państwa, co stanowi około 7,6 mln hektarów. W niektórych częściach lasu obowiązuje jednak stały zakaz wstępu, do którego należy się stosować, jeśli nie chcemy dostać mandatu. Gdzie grzybobranie jest zabronione?

Parki narodowe i rezerwaty

Zakaz wynika z art. 15.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Z uwagi na to, że parki narodowe oraz rezerwaty mają na celu ochronę fauny i flory, zbieranie grzybów sprawia, że nie mogą rozmnażać się w naturalnym tempie. Poza tym grzybobranie wymaga zejścia z wytyczonego szlaku oraz ścieżek, co wiąże się z ryzykiem zadeptania cennych roślin, zniszczenia runa lub płoszenia zwierząt. Należy również dodać, że zbaczanie ze ścieżek może być niebezpieczne dla ludzi, bowiem poza udostępnionymi miejscami las ma charakter naturalny. Co za tym idzie, znajduje się w nim mnóstwo powalonych drzew i zwisających gałęzi, które mogą wyrządzić krzywdę człowiekowi. Grzyby stanowią także pożywienie dla wielu gatunków zwierząt żyjących w parkach i rezerwatach, dlatego zbierając je, pozbawiamy pokarmu mieszkańców lasów.

Uprawy leśne do czterech metrów wysokości

Uprawy leśne to nowe pokolenie lasu, które ma zastąpić wycięte drzewostany. Wycinka może być spowodowana zarówno planowym użytkowaniem, jak i koniecznością wykonania tzw. cięć sanitarnych w związku ze zniszczeniami spowodowanymi np. przez gradobicie czy pożar. Na terenie upraw leśnych obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wynika to z faktu, iż poruszanie się w tym obszarze mogłoby spowodować zniszczenie młodych sadzonek, których hodowla jest czasochłonna i wymagająca. To z kolei utrudniłoby lub uniemożliwiło odrodzenie drzewostanu.

Drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne

Drzewostany nasienne wyróżniają się wysoką jakością hodowlaną i techniczną. Dzięki temu są w stanie produkować duże ilości nasion najbardziej wartościowych i rodzimych typów drzew, które następnie są wykorzystywane do uprawy ulepszonych drzewostanów. Z tego względu są wyłączone z użytkowania rębnego. Drzewostany nasienne są specjalnie oznakowane - opaskami ciągłymi w żółtym kolorze. Na narożnych drzewach dodatkowo umieszczona jest duża litera N. Na obrzeżach znajdują się również tablice informacyjne (Zakaz wstępu - drzewostan nasienny wyłączony OB018). Wstęp na ten obszar jest zabroniony.