W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie

Z tego artykułu dowiesz się: Gdzie obowiązują stałe zakazy zbierania grzybów w polskich lasach?

Jakie mogą być powody wprowadzenia czasowych zakazów wstępu do lasu?

Jakie kary grożą za zbieranie grzybów w miejscach, gdzie jest to niedozwolone?

Grzybobranie jest bez wątpienia jedną z ulubionych aktywności Polaków. Jeśli jednak liczymy na obfite zbiory, trzeba wiedzieć, kiedy warto wybrać się do lasu. Grzyby najlepiej rosną w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza, zwłaszcza gdy w nocy panuje dość wysoka wilgotność. Kolejną ważną kwestią jest znajomość przepisów. W niektórych częściach lasu nie wolno zbierać grzybów, a za złamanie prawa grozi mandat. Kara grzywny może być jeszcze wyższa za zbieranie gatunków będących pod ochroną.

Reklama Reklama

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Polskie lasy zajmują powierzchnię ponad 9,2 mln ha. Większość stanowią lasy państwowe, z czego ponad 7,1 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Oznacza to, że mamy naprawdę sporo miejsc, gdzie można udać się na poszukiwanie grzybów. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych częściach lasu obowiązuje stały zakaz wstępu. Osoby, które nie zastosują się do przepisów, mogą otrzymać mandat, jeśli zostaną przyłapane przez strażnika leśnego. Gdzie w takim razie nie wolno zbierać grzybów?