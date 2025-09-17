Rzeczpospolita
Prawo
W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie

Wrzesień jest uznawany za jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie. Wystarczy kilka dni deszczu, po których przyjdzie ocieplenie, a warunki stają się idealne. Warto jednak przypomnieć, że w niektórych miejscach grzybów zbierać nie wolno. Gdzie konkretnie?

Publikacja: 17.09.2025 14:05

Niektóre obszary w lesie są objęte stałym zakazem wstępu

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

  • Gdzie obowiązują stałe zakazy zbierania grzybów w polskich lasach?
  • Jakie mogą być powody wprowadzenia czasowych zakazów wstępu do lasu?
  • Jakie kary grożą za zbieranie grzybów w miejscach, gdzie jest to niedozwolone?

Grzybobranie jest bez wątpienia jedną z ulubionych aktywności Polaków. Jeśli jednak liczymy na obfite zbiory, trzeba wiedzieć, kiedy warto wybrać się do lasu. Grzyby najlepiej rosną w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza, zwłaszcza gdy w nocy panuje dość wysoka wilgotność. Kolejną ważną kwestią jest znajomość przepisów. W niektórych częściach lasu nie wolno zbierać grzybów, a za złamanie prawa grozi mandat. Kara grzywny może być jeszcze wyższa za zbieranie gatunków będących pod ochroną.

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Polskie lasy zajmują powierzchnię ponad 9,2 mln ha. Większość stanowią lasy państwowe, z czego ponad 7,1 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Oznacza to, że mamy naprawdę sporo miejsc, gdzie można udać się na poszukiwanie grzybów. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych częściach lasu obowiązuje stały zakaz wstępu. Osoby, które nie zastosują się do przepisów, mogą otrzymać mandat, jeśli zostaną przyłapane przez strażnika leśnego. Gdzie w takim razie nie wolno zbierać grzybów?

  • Parki narodowe i rezerwaty – o zakazie zbierania grzybów w tych miejscach przeczytamy w art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Grzybobranie wiąże się z koniecznością zejścia z wytyczonych ścieżek, co z kolei mogłoby doprowadzić do zniszczenia runa, zadeptania roślin oraz spłoszenia zwierząt. Byłoby to również niebezpieczna dla człowieka z uwagi na naturalny charakter lasu w takich miejscach.
  • Uprawy leśne do 4 metrów wysokości – na tych terenach obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Na uprawach leśnych rosną młode sadzonki, które mają zastąpić wycięte drzewa. Ich hodowla jest wymagająca i czasochłonna, a spacer w tym miejscu mógłby je uszkodzić.
  • Drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne – zakaz wstępu dotyczy także miejsc, które porastają drzewostany nasienne, z uwagi na to, że produkują one duże ilości wartościowych nasion rodzimych typów drzew. Drzewostany są specjalnie oznaczone – opaskami ciągłymi w żółtym kolorze. Na narożnych drzewach umieszczona jest również duża litera N, a na obrzeżach takich stref – tablice informujące o zakazie wstępu. Grzybów nie wolno też zbierać na terenach wykorzystywanych jako powierzchnie doświadczalne. W takich miejscach uprawia się obce gatunki drzew w celach eksperymentalnych.
  • Ostoje zwierzyny – są to miejsca, które zgodnie z definicją sprzyjają egzystencji roślin, zwierząt, grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków. Jest to obszar, gdzie na stałe przebywa zwierzyna wraz ze swoim potomstwem. Obowiązuje tu stały zakaz wstępu. Strefa ścisłej ochrony jest oznakowana tablicą OB008.
  • Źródliska rzek i potoków – to miejsca o dużym znaczeniu ekologicznym, będące ostoją dla zwierząt i roślin wodnych.
  • Obszary zagrożone erozją – są to tereny, na których zachodzą procesy niszczenia powierzchni gleby lub podłoża skalnego przez czynniki naturalne (wodę, wiatr, lód) lub działalność człowieka.
  • Tereny wojskowe – niektóre obszary lasów należą do Wojska Polskiego, które wykorzystuje grunty m.in. jako poligony. Wstęp na ten teren jest zabroniony z uwagi na ochronę mienia wojskowego oraz ze względu na różne zagrożenia, w tym obecność materiałów wybuchowych. Strefy wojskowe również są oznakowane.
Gdzie jeszcze obowiązuje zakaz grzybobrania?

Wyżej opisane miejsca są objęte stałym zakazem wstępu. Zgodnie z Ustawą o lasach nadleśniczy ma prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, który stanowi własność Skarbu Państwa. W takim przypadku grzybobranie w tych miejscach również jest niedozwolone, przynajmniej przez pewien czas. Nadleśniczy może podjąć decyzję o ustanowieniu czasowego zakazu, jeśli wystąpi zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, zagrożenie pożarowe lub gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Grzybów nie zbieramy również na terenach prywatnych.

Jaka kara grozi za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach?

Osoby, które zbierają grzyby w miejscach objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu, mogą zostać ukarane przez strażnika leśnego mandatem w wysokości do 500 zł. Jeszcze więcej możemy zapłacić, jeśli okaże się, że zbieraliśmy grzyby objęte ścisłą ochroną. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grozi nam grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Podczas grzybobrania trzeba również zwracać uwagę na sposób, w jaki zbieramy grzyby. Rozgarnianie ściółki, niszczenie grzybów lub grzybni podlega karze grzywny, lub karze nagany.

Źródło: rp.pl

Lasy Państwowe Prawo lasy

