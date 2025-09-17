W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie

Aktualizacja: 17.09.2025 15:20 Publikacja: 17.09.2025 14:05
Niektóre obszary w lesie są objęte stałym zakazem wstępu
Grzybobranie jest bez wątpienia jedną z ulubionych aktywności Polaków. Jeśli jednak liczymy na obfite zbiory, trzeba wiedzieć, kiedy warto wybrać się do lasu. Grzyby najlepiej rosną w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza, zwłaszcza gdy w nocy panuje dość wysoka wilgotność. Kolejną ważną kwestią jest znajomość przepisów. W niektórych częściach lasu nie wolno zbierać grzybów, a za złamanie prawa grozi mandat. Kara grzywny może być jeszcze wyższa za zbieranie gatunków będących pod ochroną.
Polskie lasy zajmują powierzchnię ponad 9,2 mln ha. Większość stanowią lasy państwowe, z czego ponad 7,1 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Oznacza to, że mamy naprawdę sporo miejsc, gdzie można udać się na poszukiwanie grzybów. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych częściach lasu obowiązuje stały zakaz wstępu. Osoby, które nie zastosują się do przepisów, mogą otrzymać mandat, jeśli zostaną przyłapane przez strażnika leśnego. Gdzie w takim razie nie wolno zbierać grzybów?
Wyżej opisane miejsca są objęte stałym zakazem wstępu. Zgodnie z Ustawą o lasach nadleśniczy ma prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, który stanowi własność Skarbu Państwa. W takim przypadku grzybobranie w tych miejscach również jest niedozwolone, przynajmniej przez pewien czas. Nadleśniczy może podjąć decyzję o ustanowieniu czasowego zakazu, jeśli wystąpi zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, zagrożenie pożarowe lub gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Grzybów nie zbieramy również na terenach prywatnych.
Osoby, które zbierają grzyby w miejscach objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu, mogą zostać ukarane przez strażnika leśnego mandatem w wysokości do 500 zł. Jeszcze więcej możemy zapłacić, jeśli okaże się, że zbieraliśmy grzyby objęte ścisłą ochroną. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grozi nam grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Podczas grzybobrania trzeba również zwracać uwagę na sposób, w jaki zbieramy grzyby. Rozgarnianie ściółki, niszczenie grzybów lub grzybni podlega karze grzywny, lub karze nagany.
