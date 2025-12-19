Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej w sprawie wzmocnienia stosowania zasad równości wynagrodzeń.

Ważne zmiany dla pracowników i nowe obowiązki dla pracodawców

Pracodawcom zostało niewiele czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowa ustawa ma wejść w życie 7 czerwca 2026 r. Dyrektywa ma na celu wyeliminowanie dyskryminacji płacowej ze względu na płeć i daje pracownikom szereg możliwości egzekwowania swoich praw, jednak zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał portal pulshr.pl, nowe obowiązki pracodawców będą za sobą niosły większe koszty pracy i obciążenia administracyjne.

Przepisy zakładają m.in., że przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 100 pracowników będą musieli cyklicznie przygotowywać szczegółowe raporty dotyczące luki płacowej w firmie.

„Przygotowanie sprawozdań będzie wymagać od pracodawców dodatkowych nakładów finansowych oraz kadrowych. Będą to kolejne koszty obciążające pracodawców. Zastrzeżenia te były już zgłaszane odnośnie samej dyrektywy” – mówi Piotr Bocianowski, adwokat z Forum Ekspertów Ad Rem w rozmowie z portalem pulshr.pl.