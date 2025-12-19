Aktualizacja: 19.12.2025 16:33 Publikacja: 19.12.2025 13:56
Projekt ustawy wprowadzający unijną dyrektywę o równości wynagrodzeń nakłada na pracodawców wiele obowiązków
Foto: Adobe Stock
Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej w sprawie wzmocnienia stosowania zasad równości wynagrodzeń.
Pracodawcom zostało niewiele czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowa ustawa ma wejść w życie 7 czerwca 2026 r. Dyrektywa ma na celu wyeliminowanie dyskryminacji płacowej ze względu na płeć i daje pracownikom szereg możliwości egzekwowania swoich praw, jednak zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał portal pulshr.pl, nowe obowiązki pracodawców będą za sobą niosły większe koszty pracy i obciążenia administracyjne.
Czytaj więcej
Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowe...
Przepisy zakładają m.in., że przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 100 pracowników będą musieli cyklicznie przygotowywać szczegółowe raporty dotyczące luki płacowej w firmie.
„Przygotowanie sprawozdań będzie wymagać od pracodawców dodatkowych nakładów finansowych oraz kadrowych. Będą to kolejne koszty obciążające pracodawców. Zastrzeżenia te były już zgłaszane odnośnie samej dyrektywy” – mówi Piotr Bocianowski, adwokat z Forum Ekspertów Ad Rem w rozmowie z portalem pulshr.pl.
Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzeni...
Kobiety w Unii Europejskiej muszą pracować średnio przez 15,5 miesiąca, by osiągnąć poziom rocznych zarobków męż...
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było w październiku o 6,6 proc. wyższe niż przed roki...
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce urosło we wrześniu o 7,5 proc. r/r. - podał w ponie...
Szybki wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach nieco zmniejszył przepaść dzielącą przeciętne stawki szefów, w...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas