Widoczny w całym 2025 r. wzrost płac przy spadającym zatrudnieniu utrzymał się także w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, gdy przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyło się do 9583,31 zł. W porównaniu z listopadem przeciętny pracownik zarabiał tam o 5,6 proc. (czyli o ponad 500 zł) więcej, a licząc rok do roku zyskał 8,6 proc., czyli prawie 762 zł. Grudniowy wzrost płac w średnich i dużych firmach znacząco przewyższył średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (7 proc.).
Zgodne z ich prognozą są natomiast ogłoszone przez GUS dane dotyczące zatrudnienia, które w grudniu 2025 r. ponownie spadło – o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem i o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r.
Komentując grudniowy wzrost przeciętnej płacy GUS zwraca uwagę, że miała na to wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – w tym uznaniowych, rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. Podobnie GUS tłumaczył przewyższający prognozy ekonomistów 7,1-proc. wzrost płac w listopadzie.
Komentując najnowsze dane o wynagrodzeniach ekonomiści mBanku zwracają uwagę, że chociaż grudniowy wynik zdecydowanie przewyższa rynkowy konsensus w okolicy 7 proc., to po korekcie o czynniki sezonowe wzrost był jednak zdecydowanie mniejszy, więc miary impetu pozostały na zbliżonych poziomach.
Zarówno w grudniu, jak i w całym 2025 r. na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także w całej gospodarce, znacząco wpłynęła podwyżka płacy minimalnej, która w ubiegłym roku wzrosła o 8,5 proc. (w porównaniu z grudniem 2024 r. W 2026 r. stabilizująco na wzrost płac powinna z kolei działać dużo mniejsza, bo 3-procentowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia.
