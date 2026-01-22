Widoczny w całym 2025 r. wzrost płac przy spadającym zatrudnieniu utrzymał się także w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, gdy przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyło się do 9583,31 zł. W porównaniu z listopadem przeciętny pracownik zarabiał tam o 5,6 proc. (czyli o ponad 500 zł) więcej, a licząc rok do roku zyskał 8,6 proc., czyli prawie 762 zł. Grudniowy wzrost płac w średnich i dużych firmach znacząco przewyższył średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (7 proc.).

Zgodne z ich prognozą są natomiast ogłoszone przez GUS dane dotyczące zatrudnienia, które w grudniu 2025 r. ponownie spadło – o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem i o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r.

Podwyżka płacy minimalnej winduje wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

Komentując grudniowy wzrost przeciętnej płacy GUS zwraca uwagę, że miała na to wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – w tym uznaniowych, rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. Podobnie GUS tłumaczył przewyższający prognozy ekonomistów 7,1-proc. wzrost płac w listopadzie.