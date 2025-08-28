Zmiany w prawie karnym. Kolejny czyn przepołowiony

Oprócz tego resort sprawiedliwości chce też postawić tamę pladze kradzieży tzw. stroiszu jodłowego, a mówiąc prościej gałązek jodłowych, które są wykorzystywane na wieńce czy stroiki. To opłacalna praktyka, która prowadzi do okaleczenia lub nawet zniszczenia drzew na skutek ich usychania.

W obowiązującym stanie prawnym kradzieży gałęzi jodłowych nie można zakwalifikować jako kradzieży drewna z lasu, która – w zależności od wartości surowca – jest przestępstwem z art. 290 kodeksu karnego (jeśli przekracza 800 zł) albo wykroczeniem. MS wskazuje choćby wyrok Sądu Najwyższego z 1989 r., w którym ten przesądził, iż „zabór z lasu państwowego wyrąbanych gałęzi (tzw. stroiszu) stanowi wykroczenie przewidziane w art. 148 § 1 pkt 2 k.w., niezależnie od wartości zabranego mienia”.

MS proponuje, by szkodnictwo leśne, które dziś jest tylko wykroczeniem, uczynić typem przepołowionym. Oznacza to, że art. 148 k.w. będzie obejmował tylko czyny o wartości szkody do 800 zł, podczas gdy po przekroczeniu tej wartości w grę będzie wchodziło przestępstwo z nowego art. 290a k.k.

– „Batalia” prawnicza wokół tego czynu trwa od lat i faktycznie utknęła na linii orzeczniczej SN, zgodnie z którą jest to każdorazowo wykroczenie niezależnie od wartości mienia. Potwierdza to choćby uchwała SN z sierpnia 1993 r. (sygn. akt. I KZP 17/93). Sąd zajął w niej stanowisko, że „wyrąb, niszczenie, uszkodzenie lub karczowanie w lesie nienależącym do sprawcy albo zabór z takiego lasu mienia wymienionego w art. 148 k.w. stanowi wykroczenie przewidziane w tym przepisie, bez względu na wartość mienia” – wskazuje dr Joanna Klimczak, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Taki stan rzeczy był, w mojej ocenie, słusznie krytykowany w środowisku prawników za brak uwzględniania możliwości dokonywania szkodnictwa leśnego na większą skalę. Zwłaszcza że jak donoszą media, złodzieje kradną stroisz masowo – dodaje.