Aktualizacja: 28.08.2025 13:31 Publikacja: 28.08.2025 04:49
Drewno w lesie w Nadleśnictwie Dynów w okolicy m. Huta Poręby
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Ze sprawozdań Lasów Państwowych wynika, że główną grupę szkód stanowią konsekwencje bezprawnego korzystania z lasu w postaci nielegalnego pozyskiwania produktów i surowców, niszczenia zasobów przyrodniczych czy nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Na dalszych miejscach plasuje się kłusownictwo, kradzież lub zniszczenie mienia (innego niż drewno) i wreszcie kradzież samego drewna.
W ciągu ostatnich czterech lat o blisko 100 proc. wzrosła też liczba wykroczeń z art. 161 kodeksu wykroczeń w postaci nielegalnego wjazdu do lasu. – Nie budzi wątpliwości potrzeba reakcji na bardzo liczne przypadki poruszania się po lasach pojazdami, zwłaszcza typu quad oraz motocyklami, co nieuchronnie powoduje negatywne konsekwencje dla środowiska przyrodniczego – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Minimum 500 zł grzywny, a w przypadku recydywy co najmniej 1000 zł, będzie grozić za niszczenie l...
Dziś minimalna grzywna za to wykroczenie wynosi 20 zł. Dlatego projekt przewiduje dodanie do art. 161 paragrafu 2. Zgodnie z nim jeśli sprawca nielegalnego wjazdu do lasu „powoduje pojazdem znaczny hałas, niszczy lub istotnie uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska lub siedliska przyrodnicze”, wówczas minimalna grzywna wyniesie 500 zł. W takim przypadku sąd będzie też musiał orzec obowiązkową nawiązkę w wysokości do 1,5 tys. zł.
Oprócz tego resort sprawiedliwości chce też postawić tamę pladze kradzieży tzw. stroiszu jodłowego, a mówiąc prościej gałązek jodłowych, które są wykorzystywane na wieńce czy stroiki. To opłacalna praktyka, która prowadzi do okaleczenia lub nawet zniszczenia drzew na skutek ich usychania.
W obowiązującym stanie prawnym kradzieży gałęzi jodłowych nie można zakwalifikować jako kradzieży drewna z lasu, która – w zależności od wartości surowca – jest przestępstwem z art. 290 kodeksu karnego (jeśli przekracza 800 zł) albo wykroczeniem. MS wskazuje choćby wyrok Sądu Najwyższego z 1989 r., w którym ten przesądził, iż „zabór z lasu państwowego wyrąbanych gałęzi (tzw. stroiszu) stanowi wykroczenie przewidziane w art. 148 § 1 pkt 2 k.w., niezależnie od wartości zabranego mienia”.
MS proponuje, by szkodnictwo leśne, które dziś jest tylko wykroczeniem, uczynić typem przepołowionym. Oznacza to, że art. 148 k.w. będzie obejmował tylko czyny o wartości szkody do 800 zł, podczas gdy po przekroczeniu tej wartości w grę będzie wchodziło przestępstwo z nowego art. 290a k.k.
Czytaj więcej
Sąd Najwyższy orzekł, że drewno porąbane na klocki nie może być przedmiotem kradzieży stypizowane...
– „Batalia” prawnicza wokół tego czynu trwa od lat i faktycznie utknęła na linii orzeczniczej SN, zgodnie z którą jest to każdorazowo wykroczenie niezależnie od wartości mienia. Potwierdza to choćby uchwała SN z sierpnia 1993 r. (sygn. akt. I KZP 17/93). Sąd zajął w niej stanowisko, że „wyrąb, niszczenie, uszkodzenie lub karczowanie w lesie nienależącym do sprawcy albo zabór z takiego lasu mienia wymienionego w art. 148 k.w. stanowi wykroczenie przewidziane w tym przepisie, bez względu na wartość mienia” – wskazuje dr Joanna Klimczak, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
– Taki stan rzeczy był, w mojej ocenie, słusznie krytykowany w środowisku prawników za brak uwzględniania możliwości dokonywania szkodnictwa leśnego na większą skalę. Zwłaszcza że jak donoszą media, złodzieje kradną stroisz masowo – dodaje.
Czytaj więcej
Na podróżowanie nawet lekkim czterokołowcem potrzebne jest prawo jazdy kategorii AM.
Jak tłumaczy ekspertka, stroisz można zmierzyć i oszacować jego wartość, a więc jest możliwość dopasowania reakcji na czyn w warunkach przepołowienia – od jakiej kwoty powinno się go traktować jako przestępstwo.
– Oczywiście nie chodzi o surowe karanie za wyłamanie kilku gałązek, lecz o umożliwienie odpowiedniej reakcji na kradzież w znacznie większej skali. Działanie przestępców kradnących stroisz jest wprost nakierowane na zysk, przy jednoczesnym nie tylko niszczeniu zasobów naturalnych, ale także naruszeniu cudzej własności. Chodzi o szkody o dość dużej wartości, co wykracza poza intencje wykroczeń – podkreśla dr Klimczak.
– Innym rozwiązaniem w obliczu wartości mienia przekraczającej 800 zł mogłoby być potraktowanie niszczenia gałęzi (art. 148 § 1 k.w.) jako przestępstwa niszczenia rzeczy (art. 288 k.k.), a zaboru gałęzi (art. 148 § 2 k.w.) jako kradzieży (art. 278 k.k.) – tłumaczy dr Klimczak. – Oczywiście nie ma gwarancji, że wprowadzenie przestępstwa zadziała odstraszająco. Jest też możliwe, że sprawcy będą karani w podobnym wymiarze kar, jak obecnie – mówi ekspertka. Akcentuje jednak, osoby skazane za przestępstwo będą figurowały jako skazani w rejestrze karnym.
Czytaj więcej
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – m...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – mówi Waldemar Żu...
Zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenie do kodeksu karnego zakazu publicznego propagowani...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która definitywnie zrywa z planem budowy Centralnej Informacji Emeryta...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas