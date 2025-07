Sąd Najwyższy: drewno to nie drzewo

10 lipca 2025 r. Sąd Najwyższy przyznał zastępcy RPO rację. "Pojęcie «drzewa», o którym mowa w art. 290 § 2 k.k. oraz w art. 120 k.w. dotyczy drzewa w stanie surowym, tj. takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu. W razie przerobienia takiego wyrąbanego lub powalonego drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy, drzewo otrzymało już inną postać (np. drewna) i inną wartość, traci postać drzewa, o którym mowa w wymienionych przepisach. Wyrąbane lub powalone drzewo, jeżeli przed kradzieżą zostało przerobione na materiał budowlany lub inny użytkowy, może stanowić przedmiot czynności wykonawczej w typie wykroczenia określonego w art. 119 § 1 k.w. [przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej] albo typie przestępstwa określonym w art. 278 § 1 lub 3 k.k." - wskazał SN.

SN zauważył na marginesie, że gdyby w sprawie przyjęto, że zamiar przywłaszczenia drewna został podjęty już na etapie polecenia wycięcia drzewa i jego porąbania, to wówczas oceniając całe to zdarzenie istniałyby podstawy do przyjęcia w kwalifikacji prawnej czynu art. 120 § 1 k.w.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.

sygn. akt I KK 67/25