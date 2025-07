Sędzia SN Jarosław Matras: Prokuratorskie wnioski dotyczące prezes Manowskiej to kolejny cios w rangę SN

Prokuratura wszczęła śledztwo w trzech sprawach. Chodzi o przekroczenie uprawnień oraz dwa przypadki niedopełnienia obowiązków. Która ze spraw jest najpoważniejsza?

Nie znam treści wniosków. Z relacji medialnych wynika, że każdy z tych czynów zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Dla mnie nie jest istotne tak bardzo zagrożenie ustawowe. Najgorsze jest to, że w ogóle są dostateczne podejrzenia co do popełnienia przestępstw przez I prezesa SN. To jest kolejny cios w instytucję Sądu Najwyższego i jego rangę.

Działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu. Przyłożył pan do tego rękę? Jeśli tak, to w jakiej sprawie?

Nie ukrywam, że jestem podpisany pod zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. przez prezes Małgorzatę Manowską. Złożyliśmy to pismo w marcu 2024 r., podpis złożyłem razem z dziewięciorgiem sędziów SN, ówczesnymi członkami Kolegium SN lub zastępcami członków. Wcześniej nie mieliśmy zaufania do obiektywizmu prokuratury kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. Istotą zawiadomienia było liczenie głosów podczas podejmowania uchwał przez Kolegium SN w okresie od października 2021 r. do 14 lipca 2022 r. W tym okresie, w ramach protestu przeciwko brakowi decyzji pierwszego prezesa SN co do zawieszenia działalności orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej (ID) pomimo wydanych orzeczeń przez TSUE (zabezpieczenie z 14 lipca 2023 r.) i ETPC (w lipcu 2021 r.), odmówiliśmy udziału w posiedzeniach Kolegium, dopóki nie zostanie podjęta decyzja o zawieszeniu działalności orzeczniczej ID. Była to nasza świadoma decyzja, kilkukrotnie zresztą przekazywana pierwszemu prezesowi SN, co do nieuczestniczenia w posiedzeniach Kolegium i niebrania udziału w głosowaniach. Od razu zaznaczę, że to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, o której opowiada w mediach rzecznik SN, przywołując głosowanie w czasie, gdy pierwszym prezesem SN była prof. Małgorzata Gersdorf. Już abstrahując od tego, czy naruszenie prawa można tłumaczyć argumentem, iż ktoś inny naruszył prawo, to przede wszystkim my w przeciwieństwie do sytuacji przywoływanej przez rzecznika, świadomie i konsekwentnie odmówiliśmy udziału w Kolegium i głosowaniach, a pomimo tego, nas liczono jako tych, którzy w trakcie Kolegium oddali głos jako wstrzymujący się (!). A ponieważ bez naszego udziału nie było wymaganego quorum do podjęcia uchwał, to nie mogło dojść do ich podjęcia. Jak pani się domyśla, pomimo tego nasze rzekome głosy zliczono i uznawano, że bierzemy udział w posiedzeniach Kolegium i głosujemy. W efekcie podjęto ileś uchwał bez quorum. Dziwię się, że postępowanie prokuratorskie tak długo trwało (16 miesięcy), albowiem fakty są oczywiste (zapewne wynikają one z samej dokumentacji zgromadzonej w SN w zakresie podejmowania uchwał przez Kolegium), a potrzebna była tylko ocena prawna tego dość jasnego zachowania pierwszego prezesa SN. Już na koniec, słyszałem, że dla rzecznika SN te wnioski to sprawa polityczna, w kontekście rekonstrukcji rządu. No rozumiem, że jako były wiceminister patrzy na to tylko politycznie, ale większej bzdury nie sposób powiedzieć. Ponad rok temu złożyliśmy zawiadomienie… no i już wtedy wiedzieliśmy o rekonstrukcji? Gdzie tu sens i logika?

Jest pan zadowolony z tempa przywracania praworządności w Polsce?

Chyba każdy, kto widzi jak poprzednia władza „zabetonowała” system wymiaru sprawiedliwości dla swoich korzyści, opierając go w istocie o zgodę prezydenta na jakiekolwiek zmiany (także przy odwołaniu zastępców Prokuratora Generalnego!), rozumie, iż przy dotychczasowym prezydencie nie były możliwe zmiany ustawowe. O ile zatem za bardzo do tej pory nie liczyłem na wprowadzenie zmian ustawowych, tych najpotrzebniejszych, tj. w KRS i sądownictwie w zakresie statusu sędziów, o tyle uważam, iż gotowe ustawy powinny być jednak procedowane, bez względu na skutek końcowy. Musimy mieć bowiem jasność, gdzie jesteśmy i co dalej możemy zrobić. Natomiast przykład sprawy z naszego zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Manowską i fakt, że prosta sprawa pod względem stanu faktycznego jest oceniona prawnie po przeszło 16 miesiącach, to to już mnie dziwi… Gdyby sędzia tak sądził, to niewiele by spraw załatwił. Jeśli inne sprawy z tych głośnych i medialnych tak są prowadzone, to fakt ten może niepokoić.