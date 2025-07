05:44 Potężny atak Rosjan na Iwano-Frankiwsk

Iwano-Frankiwsk był w nocy celem ataku powietrznego Rosjan z użyciem rakiet i dronów uderzeniowych – informuje mer miasta, Rusłan Marcinkiw. W jednej z wsi w rejonie Iwano-Frankiwska są poszkodowani, w trzech – doszło do uszkodzeń infrastruktury. Według wpisu Marcinkiwa atak, do którego doszło w nocy z 20 na 21 lipca był największym atakiem na miasto od początku wojny.

04:48 W niedzielę wieczorem Rosjanie strącili 43 ukraińskie drony

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że od 20:00 do 23:20 czasu moskiewskiego ukraińskie drony były strącane nad obwodem moskiewskim (siedem, trzy z nich leciały w stronę Moskwy), a także nad obwodami briańskim (17), orłowskim (14), kałuskim (4) i biełgorodzkim (1).

04:46 W nocy w rejonie Moskwy zniszczono dziewięć ukraińskich dronów

O zniszczeniu dronów lecących w stronę Moskwy poinformował mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Przez pewien czas zawieszone było działanie czterech podmoskiewskich lotnisk – samolotów nie odprawiały i nie przyjmowały lotniska Domodiedowo, Żukowskij, Szeremietiewo i Wnukowo.

04:45 Niemal tysiąc samochodów oczekuje na wjazd na Krym Mostem Krymskim

O sznurze aut przed wjazdem na Most Krymski ze strony Rosji informuje kanał monitorujący sytuację na podjazdach do przeprawy. Po stronie krymskiej nie ma kolejki – wynika z przekazywanych informacji.

04:39 Ukraińska straż graniczna pojmała żołnierza rosyjskiej piechoty morskiej z jednostki wchodzącej w skład Floty Oceanu Spokojnego

Rosyjski szeregowy z 40. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego został pojmany na kurskim odcinku frontu, po tym jak zgubił się i dotarł do pozycji zajmowanych przez ukraińskich pograniczników. Żołnierz ma 35 lat, a do armii zgłosił się na ochotnika, w zamian za obietnicę 3 mln rubli (ok. 140 tys. zł) za podpisanie rocznego kontraktu (pieniędzy tych jednak nie otrzymał). Niemal natychmiast po zaciągnięciu się mężczyzna został przerzucony do obwodu kurskiego i wysłany do ataku na ukraińskie pozycje – podaje strona ukraińska.

04:36 Charków celem nocnego ataku dronów

Mer Charkowa Ihor Terehow poinformował o kilkunastu eksplozjach do jakich doszło na terenie miasta. W wyniku ostrzału doszło do pożaru na terenie jednego z cywilnych przedsiębiorstw. Pożar wybuchł też w pobliżu budynku mieszkalnego w rejonie kijowskim. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

04:31 Ukraińcy: Rosjanie rozpowszechniają rzekomo ukraiński plakat z symbolami dywizji SS-Galizien i nawiązaniami do Stepana Bandery

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją podkreśla, że rzekomo ukraiński plakat, w rzeczywistości jest dezinformacją rozpowszechnianą przez Rosjan. Informacje o takim plakacie Rosjanie rozpowszechniali już w 2024 roku. Jak podkreśla Centrum ds. Walki z Dezinformacją jest to element „standardowego arsenału rosyjskiej dezinformacji, której celem jest demonizowanie Ukrainy poprzez (...) historyczne tematy i symbole”. Rosja – jak podkreśla strona ukraińska – chce w ten sposób tworzyć fałszywy obraz ukraińskiego społeczeństwa i usprawiedliwiać swoją agresję pseudohistorycznymi argumentami.

04:28 Ukraińska armia publikuje nagranie z powstrzymania natarcia Rosjan poruszających się na motocyklach w rejonie Łymanu

Nagranie opublikowała 66 Samodzielna Brygada Zmechanizowana. O odparciu ataku informuje ukraińskie zgrupowanie „Chortyca”.

04:27 W związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce

„W nocy z 20 na 21 lipca 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy. W odpowiedzi na tę agresywną aktywność, w trosce o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast wszczęto wszystkie procedury mające na celu wzmocnienie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Podjęte kroki mają charakter prewencyjny i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom oraz ochronę granic państwa – szczególnie w rejonach przyległych do strefy podwyższonego ryzyka” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP.

04:22 Kijów celem nocnego ataku powietrznego Rosji

Jak informują władze ukraińskiej stolicy w ataku zginął jeden mieszkaniec Kijowa, jedna osoba została też ranna. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował o uszkodzeniu wejścia do jednej ze stacji metra. W rejonach darnyckim, szewczenkowskim, sołomiańskim i dniprowskim ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. W tym pierwszym w ogniu stanęło przedszkole.

04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie 1243 dnia wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie 1243 dnia wojny Foto: PAP