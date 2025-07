Lekarstwem na nią miałoby być państwowe regulowanie cen najważniejszych artykułów żywnościowych, co proponuje m.in. ministerstwo handlu.

– Ministerstwo zostało zbesztane przez Putina za szybki wzrost cen ziemniaków i innych warzyw. Wystraszony resort zaproponował wprowadzenie „cenowych widełek” dla najważniejszych produktów z punktu widzenia konsumenta – mówił były rosyjski wiceminister finansów, obecnie opozycjonista Siergiej Aleksaszenko o tym, skąd wziął się sam pomysł.

– Ponieważ takie „widełki” będą ustanawiać dla każdego regionu oddzielnie, a zmiany urodzaju, dochodów mieszkańców i jeszcze góra innych czynników popychają ceny raz w jedną, a raz w drugą stronę, to w każdym regionie trzeba będzie tworzyć osobny „departament widełkotwórstwa”. Ponieważ pod rządami Putina regiony nie mają samodzielności i mieć nie mogą, to na szczeblu federalnym trzeba będzie wyznaczyć osobnego wiceministra handlu, który będzie się tym zajmował. Z czasem zażąda on dla siebie oddzielnego resortu – opisywał Aleksaszenko, jak będzie przebiegał powrót radzieckich czasów w rosyjskiej gospodarce.

Krótszą drogę proponują deputowani putinowskiego parlamentu. – Ostatnio widzimy, że ceny produktów raz padają, to znów rosną. Tak było z ziemniakami, i z mlekiem, i z olejem. (…) Powinny zostać sformułowane zasady i metody tworzenia uczciwej ceny – stwierdziła deputowana z parlamentarnego komitetu ds. rolnictwa Julia Ogłobina. Oczywiście stworzone przez urzędników, którzy potem nakażą rynkowi ich przestrzeganie.

Natychmiastową rezygnację z wolnego rynku zaproponowała grupa moskiewskich ekonomistów: po prostu należy zamrozić ceny do końca października.

Coraz więcej Rosjan czuje finansowe skutki wojny

– Mam wrażenie, że napięcia w rosyjskiej gospodarce korelują ze społecznymi i jedno i drugie by spadło, gdyby zakończyły się aktywne działania bojowe (w Ukrainie) – mówi rosyjska politolog na emigracji Jekaterina Szulman.