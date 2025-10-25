Aktualizacja: 25.10.2025 10:30 Publikacja: 25.10.2025 09:48
Foto: PAP/Paweł Supernak/Art Service
W piątek – podczas otwarcia konwencji programowej PiS – Jarosław Kaczyński mówił między innymi o tym, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo, a Francuzi razem z nimi”.
– Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia – stwierdził. – To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – zaznaczał.
Zdaniem prezesa PiS wszystko rozpoczęte po II wojnie światowej, ma prowadzić do wielkiego zwycięstwa Niemiec i powstania „czegoś w rodzaju nowego imperium”. – Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego. Biurokracja europejska się aż do tego pali. Amerykanie nie – podkreślał Kaczyński.
Do słów polityka odniósł się teraz w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Jak słowa prezesa PiS ocenia minister spraw zagranicznych?
Czytaj więcej
W Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Preze...
„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani Francja, z którą podpisaliśmy właśnie nowy traktat obronny. Naszemu regionowi grozi wielkoruski imperializm” – czytamy we wpisie Radosława Sikorskiego opublikowanym w serwisie X.
Wcześniej słowa prezesa PiS skomentował także premier Donald Tusk. „»Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo« – ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent” – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska musi szukać wyborców poza wielkomiejską klasą średnią. Skupianie się na żela...
W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Wydarzenie – mające składać się z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 600 osób – jest elementem przygotowań partii do wyborów parlamentarnych w 2027 r.. Podobne konwencje PiS organizował przed wyborami w 2015 i 2019 r..
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W piątek – podczas otwarcia konwencji programowej PiS – Jarosław Kaczyński mówił między innymi o tym, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo, a Francuzi razem z nimi”.
– Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia – stwierdził. – To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – zaznaczał.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
„Którego z wymienionych poniżej ugrupowań nie chciałaby Pani/nie chciałby Pan najbardziej widzieć w kolejnym Sej...
Partia Nowoczesna podjęła oficjalną decyzję o rozwiązaniu swojej działalności politycznej po dziesięciu latach i...
W październiku 2025 roku najwyższym poziomem zaufania wśród polskich polityków może pochwalić się Karol Nawrocki...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W tym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują dwudniową konwencję...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas