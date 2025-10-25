Rzeczpospolita
Radosław Sikorski o „bredniach” Jarosława Kaczyńskiego i „wielkoruskim imperializmie”

„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani Francja, z którą podpisaliśmy właśnie nowy traktat obronny. Naszemu regionowi grozi wielkoruski imperializm” – zaznaczył Radosław Sikorski we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Publikacja: 25.10.2025 09:48

Radosław Sikorski o „bredniach” Jarosława Kaczyńskiego i „wielkoruskim imperializmie”

Foto: PAP/Paweł Supernak/Art Service

Ada Michalak

W piątek – podczas otwarcia konwencji programowej PiS – Jarosław Kaczyński mówił między innymi o tym, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo, a Francuzi razem z nimi”.

 – Mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegalne. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa. Jego być albo nie być. Istnienia albo nieistnienia – stwierdził. – To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie, sytuacji politycznej, sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją, być może jeszcze jakieś inne się znajdą, państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć, albo przynajmniej w bardzo wysokim stopniu przestały istnieć, przestały być suwerenne. O tym też będziemy musieli tutaj rozmawiać, bo ta świadomość powinna w naszym kraju narastać – zaznaczał. 

Zdaniem prezesa PiS wszystko rozpoczęte po II wojnie światowej, ma prowadzić do wielkiego zwycięstwa Niemiec i powstania „czegoś w rodzaju nowego imperium”. – Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego. Biurokracja europejska się aż do tego pali. Amerykanie nie – podkreślał Kaczyński. 

Do słów polityka odniósł się teraz w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Jak słowa prezesa PiS ocenia minister spraw zagranicznych?

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C) podczas wystąpienia programowego w trakcie konwencji programowej P
Polityka
Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński ostrzega przed planami UE. „To kwestia być albo nie być Polski”
 Radosław Sikorski krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Pisze o „bredniach”

„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani Francja, z którą podpisaliśmy właśnie nowy traktat obronny. Naszemu regionowi grozi wielkoruski imperializm” – czytamy we wpisie Radosława Sikorskiego opublikowanym w serwisie X.

Wcześniej słowa prezesa PiS skomentował także premier Donald Tusk. „»Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo« – ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent” – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Przed weekendowymi konwencjami: Zarówno PiS, jak i PO potrzebują nowych twarzy

Konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Wydarzenie – mające składać się z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 600 osób – jest elementem przygotowań partii do wyborów parlamentarnych w 2027 r.. Podobne konwencje PiS organizował przed wyborami w 2015 i 2019 r..

Źródło: rp.pl

