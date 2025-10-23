Pokazanie, że PO myśli o następnym pokoleniu, o nowych liderach, jest też istotne dla jej wyborców. Bo choć wiedzą, że Donald Tusk odegrał ogromną rolę w stworzeniu obecnej, dużej koalicji i wygraniu wyborów w 2023 r., ma jednak bardzo duży kapitał negatywny i w 2027 r. będzie już bardzo trudno wygrać zarówno Platformie, jak i całej koalicji. Wyborcy muszą zobaczyć, że Donald Tusk nie będzie jedyną twarzą PO.

A kogo by pan widział w roli nowych liderów? Czy mógłby to być Rafał Trzaskowski albo Radosław Sikorski?

Ostatnio dużo się mówiło o awansie Sikorskiego, który jako minister spraw zagranicznych utrzymuje dość wysokie zaufanie opinii publicznej. Jednak ewentualne przejęcie władzy w PO przez Sikorskiego nie oznacza zmiany pokoleniowej, a wydaje się, że Platforma potrzebuje odmłodzenia.

Rafał Trzaskowski już jest zmianą pokoleniową?

Rafał Trzaskowski po porażce w wyborach prezydenckich ma dosyć chwiejną pozycję i wizerunek. Z jednej strony żaden inny polityk nie odniósł takiego sukcesu, jeśli chodzi o samą liczbę głosów oddanych na niego w wyborach prezydenckich. Z drugiej strony jest obarczony porażką wyborczą i nie jestem pewien, czy w tej chwili myśli się o nim jako o przyszłym liderze.

Poseł Michał Szczerba powiedział ostatnio, że nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji politycznej Donalda Tuska.

Tak, ale ważne jest też, żeby ci nowi ludzie niekoniecznie byli tymi, których znamy do tej pory jako reprezentantów Platformy. Myślę, że ważne jest też pokazanie pewnej ciągłości, bo jednak Platforma ma taki kapitał politycznego zaufania, którego nie może roztrwonić. Ale też trzeba wyraźnie wskazać, że partia ma przed sobą przyszłość i będą na nią głosować młodzi ludzie.

PO musi spróbować odzyskać te osoby, dla których gospodarka wolnorynkowa i przedsiębiorczość wciąż są istotnymi wartościami dr Jacek Kucharczyk

Mówi pan o wyjściu poza żelazny elektorat. Gdzie szukać nowych wyborców PO?

Tradycyjny wyborca Platformy zawsze był osobą z klasy średniej, proeuropejską, otwartą na świat. Zgadzam się z głosami, że PO i Donald Tusk trochę przesadzili w kopiowaniu języka prawicy, nie zyskując specjalnie uznania wśród tych osób, które są lojalne wobec PiS czy Konfederacji. Dlatego uważam, że po pierwsze trzeba mówić do tych wyborców, którym tradycyjne wartości Platformy, takie jak Unia Europejska i współpraca międzynarodowa, są bliskie, jednocześnie odwołując się do interesów wyborców, to jest właśnie tej klasy średniej, która płaci w tym kraju podatki. Problemem jest też wyjście poza wielkomiejską klasę średnią do mniejszych miejscowości, gdzie poparcie dla Platformy jest o wiele słabsze. A jej aspiracje ekonomiczne lepiej oddaje retoryka Sławomira Mentzena.