Japonia szykuje się na kataklizm. Nadciągające fale mają trzy metry

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że ​​północno-wschodnie wybrzeże może zostać dotknięte tsunami o wysokości nawet trzech metrów po tym, jak u wybrzeży tego kraju doszło do trzęsienia ziemi o szacowanej magnitudzie 7,6.

Aktualizacja: 08.12.2025 16:19 Publikacja: 08.12.2025 16:12

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate po tym, jak trzęsienie ziemi nawiedziło znaczną część północnej i wschodniej Japonii o godz. 23:15.

Agencja dodała, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km.

Trzęsienia ziemi w Japonii

W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca - rocznie nawet 1,5 tys. Ogromna większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom. 

Artykuł jest aktualizowany

