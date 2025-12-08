Japonia szykuje się na kataklizm. Nadciągające fale mają trzy metry

Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate po tym, jak trzęsienie ziemi nawiedziło znaczną część północnej i wschodniej Japonii o godz. 23:15.

Agencja dodała, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km.

Trzęsienia ziemi w Japonii

W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca - rocznie nawet 1,5 tys. Ogromna większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom.