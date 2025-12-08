Słownik Języka Polskiego PWN tłumaczy „szponcić” jako: słowo używane w dwojakim znaczeniu. Można używać go albo z żartobliwą dezaprobatą w znaczeniu: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć. Można też wyrażać za jego pomocą podziw: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować.

Reklama Reklama

W przeszłości w gwarach miejskich i w żargonie przestępczym słowo to oznaczało – jak przypomina SJP PWN – „kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia”. Z kolei rzeczownik szpont – w zależności od kontekstu – oznacza „zamieszanie, wydarzenie, błąd lub trik”.

Finałowa 15 słów w konkurskie Młodzieżowe Słowo Roku 2025 6 7

brainrot

bro

fr

freaky

GOAT

klasa

lowkey

OKPA

skibidi

slay

szacun

szponcić / szpont

tuff

twin

Młodzieżowe Słowo Roku 2025: „Szponcić” przed „6 7”

W werdykcie jury konkursu czytamy, że w języku młodzieży „szponcić” oznacza obecnie najczęściej spontaniczne, energiczne działanie, które nie zawsze jest legalne, a także nagłe pomysły czy improwizowane akcje. Z kolei słowo „szpont” odnosi się do efektu takiego działania.