Wiemy, jakie słowo zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025
Słownik Języka Polskiego PWN tłumaczy „szponcić” jako: słowo używane w dwojakim znaczeniu. Można używać go albo z żartobliwą dezaprobatą w znaczeniu: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć. Można też wyrażać za jego pomocą podziw: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować.
W przeszłości w gwarach miejskich i w żargonie przestępczym słowo to oznaczało – jak przypomina SJP PWN – „kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia”. Z kolei rzeczownik szpont – w zależności od kontekstu – oznacza „zamieszanie, wydarzenie, błąd lub trik”.
W werdykcie jury konkursu czytamy, że w języku młodzieży „szponcić” oznacza obecnie najczęściej spontaniczne, energiczne działanie, które nie zawsze jest legalne, a także nagłe pomysły czy improwizowane akcje. Z kolei słowo „szpont” odnosi się do efektu takiego działania.
Drugie miejsce w głosowaniu internetowym, w którym wyłoniono zwycięzcę, zajęło wyrażenie „6 7”, a jury wyróżniło słowo „OKPA”. To pierwsze wyrażenie to idiom liczbowy o kontekstowym znaczeniu, który wywodzi się z utworu rapera Skrilla „Doot Doot”. W zależności od kontekstu użycia „6 7” (zapisywane też jako 6-7, six seven lub sześć siedem) może oznaczać radość, ekscytację albo używane jest jako słowo pozbawione konkretnego znaczenia, w celu podtrzymania interakcji.
Wyrażenie „OKPA” to połączenie wyrażającego aprobatę słowa „OK” oraz pożegnalnego „pa”. Używa się go kończąc rozmowę, która nie zawsze jest przyjemna dla rozmówcy. „Okpa” oznacza – jak wyjaśnia jury – „domknięcie dialogu nacechowanego dystansem, ironią lub lekkim lekceważeniem”.
W ubiegłym roku w konkursie zwyciężyło słowo „sigma”, a nagrodę jury otrzymało „czemó”.
W skład jury plebiscytu wchodzą językoznawcy specjalizujący się w młodzieżowej polszczyźnie: prof. dr hab. Anna Wileczek (przewodnicząca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Jurorów wspiera doradczy zespół młodzieżowy z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN.
