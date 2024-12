Młodzieżowym Słowem Roku zostało słowo „sigma”, pokonując 19 innych określeń funkcjonujących w młodzieżowym obiegu. Zaskoczenia nie było – na zwycięstwo tego słowa wskazywała nie tylko jego powszechność i znajomość, ale także notowania w zakładach bukmacherskich. Organizowany od dziewięciu lat plebiscyt z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Reklama

Jeśli ktoś się z tym określeniem nie spotkał, to wyjaśniam: sigma to osoba, która odnosi sukcesy, jest podziwiana, pewna siebie, wierna swoim zasadom. To samotnik przekonany o swojej nieprzeciętności, ale się z tym nie afiszuje.

Sigma, czyli skąd popularność Młodzieżowego Słowa Roku?

Skąd to obecne zainteresowanie młodomową? Po prostu my, dorośli, boomersi, chcemy rozumieć, o czym ci młodzi ludzie mówią. A że młodzi nie po to wymyślają takie słowa, żebyśmy my je od razu rozumieli, to łatwo nie jest.

Tym bardziej że z roku na rok na finałowej liście znajduje się coraz więcej nietypowych słów o dziwnym znaczeniu. Bo o ile w miarę łatwo się domyśleć, czym jest aura albo czemó (choć trzeba przyznać, że pisownia może zmylić), to już z odszyfrowaniem, co kryje się za modnym słówkiem „azbest”, nie jest wcale lekko.