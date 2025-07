Wciąż nie ma decyzji w sprawie zakupu okrętów podwodnych

Równie zabawnym, czy wręcz absurdalnym w tym kontekście zarzutem jest „brak decyzji, mimo wielu próśb, w sprawie pozyskania nowych okrętów podwodnych”. Oczywiście, prawda jest taka, że przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości takich okrętów nie kupiliśmy, a tylko wycofywaliśmy ze służby kolejne, coraz starsze jednostki. Ale prawda jest też taka, że przez ponad półtora roku rządów koalicji, taka decyzja też nie zapadła. Jesteśmy w sytuacji, że politycy obiecują, że już zaraz, już za momencik dowiemy się, skąd te okręty kupimy. Po prostu przyganiał kocioł garnkowi.

Oczywiście, pamiętam o tym, że krytyka MON ze strony Mariusza Błaszczaka bywa tak absurdalna, że równie trudno ją traktować poważnie. Za to też czasem można się pośmiać. Ale w polskim systemie politycznym właśnie do tego sprowadza się rola polityków będących w opozycji – mogą sobie pomendzić. Jednak jeśli rządzący minister zarzuca poprzednikom brak decyzyjności, a sam robi dokładnie to samo, to jest to trochę śmieszne. A trochę straszne. Po prostu dobry stand-up. Wydaje się, że już po sprawdzeniu się w roli ministra, wybór nowej kariery zawodowej jest dla Pawła Bejdy oczywisty.