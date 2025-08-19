Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy są reakcją na głośne w ostatnim czasie przypadki fizycznych ataków na ratowników medycznych. Jednym z nich była tragedia, do której doszło w kwietniu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Napastnik wtargnął do gabinetu cenionego ortopedy i zadał mu serię ciosów nożem. W rezultacie lekarz zmarł.

Reklama Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości chce lepszej ochrony dla osób niosących pomoc

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt noweli kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ma zapewnić silniejszą ochronę funkcjonariuszom publicznym i osobom ratującym innych. Według resortu stopień społecznej szkodliwości ataków na ratowników i funkcjonariuszy jest na tyle wysoki, że „wymaga surowszej penalizacji aniżeli przewidziana w obecnie obowiązujących przepisach”.

Zgodnie z obowiązującym prawem za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi do trzech lat więzienia. Z kolei kary za ataki na osoby niosące pomoc to: grzywna, ograniczenie wolności oraz do dwóch lat pozbawienia wolności. Proponowane przez rząd przepisy zakładają zaostrzenie tych kar. Zdaniem ministerstwa należy wysłać wyraźny sygnał, że „państwo będzie konsekwentnie ścigać i karać sprawców ataków na osoby zaangażowane w działania ratownicze i ochronne”.

Wyższe kary za napaść na policjantów, lekarzy i ratowników medycznych. Rząd przyjął projekt

Po zmianach za atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych, np. powstrzymującą napastnika, rozdzielającą bójkę lub ratującą w pożarze, grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Co ważne, taką samą ochroną, jak funkcjonariusze publiczni, objęci mają zostać też obywatele podejmujący interwencję.