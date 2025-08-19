Aktualizacja: 19.08.2025 21:44 Publikacja: 19.08.2025 12:12
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Foto: PAP
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówi, że otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego zabrakło determinacji. W odpowiedzi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz odpowiada, że to rząd w weekend nie zgłosił chęci, by Polska uczestniczyła w spotkaniu w Białym Domu. Na to minister spraw zagranicznych odpowiada, że na spotkaniach, o których mówi Przydacz, nikt o udział w szczycie w Białym Domu nie pytał. Rzecznik MSZ Paweł Wroński ubolewa nad „asymetrycznym przepływem informacji” między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera, a wspomniany Przydacz narzeka, że minister Sikorski do Kancelarii Prezydenta nie dzwoni. Na koniec PiS mówi, że Karol Nawrocki będzie w Waszyngtonie 3 września, a z rządem Donalda Tuska w USA nikt nie rozmawia.
Wyłania się z tego obraz polskiej dyplomacji, która przystępuje do rywalizacji o przyszły kształt architektury bezpieczeństwa w Europie ze skrępowanymi rękoma i opaską na oczach. Innymi słowy: nasze szanse na osiągnięcie celów w tej dyplomatycznej grze sił wydają się, mówiąc delikatnie, umiarkowane.
Czytaj więcej
Na kilka godzin przed szczytem w Białym Domu, który może zdecydować o losach Europy na pokolenia,...
Najgorsze jest jednak to, że obie strony dziś ochoczo deklarują publicznie gotowość do włączenia polityki zagranicznej w przestrzeń rytualnego polsko-polskiego sporu. A jeszcze w piątek, po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, wydawało się, że w dużym i małym pałacu górę nad potrzebą ugrywania punkcików w politycznych gierkach weźmie jednak świadomość tego, że są sprawy ważne, ważniejsze i racja stanu, która wymaga, by poza granicami Polski, zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa, mówić jednym głosem.
Okazało się to jednak naiwnością. W efekcie prestiżową porażkę w postaci braku przedstawiciela Polski na negocjacjach dotyczących Europy w Białym Domu udało nam się podnieść do kwadratu, bo przy okazji rządzący zademonstrowali wszystkim, że Polska ma dwa ośrodki prowadzenia polityki zagranicznej, których interakcje polegają przede wszystkim na wzajemnym wkładaniu sobie kijów w szprychy. Czy z państwem, które w tak ważnej sprawie nie jest w stanie uzgodnić wspólnej wersji zdarzeń, można się na arenie międzynarodowej liczyć? Cóż, móc można, ale wielu może uznać, że nie trzeba. I to jest znacznie gorsze niż to, że przedstawiciela Polski zabrakło w Białym Domu – stanowi bowiem zapowiedź kolejnych dyplomatycznych porażek i zachętę do rozgrywania obu pałaców.
– Trzeba pamiętać o jednym: do stołu w takich rozmowach nie można siadać w krótkich spodenkach – mówił w TVN24 wiceszef KPRM Jakub Stefaniak, co stanowiło aluzję do tego, że w Pałacu Prezydenckim zabrakło dojrzałości. Patrząc obiektywnie na całą sytuację, można jednak odnieść wrażenie, że jesteśmy świadkami licytowania się przez oba ośrodki władzy wykonawczej w Polsce na to, czyje spodenki są krótsze. I wcale nie jest łatwo wskazać zwycięzcę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówi, że otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego zabrakło determinacji. W odpowiedzi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz odpowiada, że to rząd w weekend nie zgłosił chęci, by Polska uczestniczyła w spotkaniu w Białym Domu. Na to minister spraw zagranicznych odpowiada, że na spotkaniach, o których mówi Przydacz, nikt o udział w szczycie w Białym Domu nie pytał. Rzecznik MSZ Paweł Wroński ubolewa nad „asymetrycznym przepływem informacji” między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera, a wspomniany Przydacz narzeka, że minister Sikorski do Kancelarii Prezydenta nie dzwoni. Na koniec PiS mówi, że Karol Nawrocki będzie w Waszyngtonie 3 września, a z rządem Donalda Tuska w USA nikt nie rozmawia.
Przygotowywałem już optymistyczny felieton na temat rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrock...
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk dostarczają żelaznym elektoratom pożądanego konfliktu o krzesło,...
80 lat temu powstanie warszawskie wciąż walczyło; jeszcze była nadzieja, że uda się postawić Sowiety przed fakte...
Na kilka godzin przed szczytem w Białym Domu, który może zdecydować o losach Europy na pokolenia, nie słychać, a...
Parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas