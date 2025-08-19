Aktualizacja: 19.08.2025 22:24 Publikacja: 19.08.2025 17:24
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Albert Zawada
Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest w zasadzie banalna – nikt nas nie chciał. Ani Donald Trump, ani Wołodymyr Zełenski, ani liderzy państw europejskich, którzy uznali, że nie wnosimy wartości dodanej, a stanowimy niepotrzebny balast. Nie mamy opinii sojusznika, który jest gotów wraz z innymi państwami dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.
Zapewne nie pomogły deklaracje Karola Nawrockiego, że nie wpuścimy Ukrainy do NATO, a naszym priorytetem są „pełnoskalowe ekshumacje” na Wołyniu, ani też oświadczenia rządu, że w żadnym wypadku nie wyślemy polskich żołnierzy do misji stabilizacyjnej w Ukrainie. Mogliśmy zostać zaproszeni jedynie na drodze wstawiennictwa jakiegoś potężnego państwa. I rzeczywiście, prezydent Nawrocki został przez Donalda Trumpa zaproszony na spotkanie liderów głównych państw koalicji chętnych, nie przekonał jednak uczestników do tego, by włączyć go także do delegacji do Waszyngtonu.
Nie miejsce tu, by analizować, co poszło nie tak. Nie pomógł na pewno język stosowany przez Karola Nawrockiego do opisu działań Rosji. Np. w rozmowie z prezydentem Zełenskim mówił: „Rosja to państwo neoimperialne i kolonialne, rządzone przez zbrodniarza wojennego, jakim jest Władimir Putin”. Równie krytyczny wobec działań Rosji prezydent Finlandii Aleksander Stubb potrafi wyrazić to samo, podkreślając konieczność zatrzymania napastniczej wojny Rosji z Ukrainą. Warunkiem bycia przy stole jest używanie odpowiedniego, akceptowanego w dyplomacji języka, czego polskim politykom często brakuje. Dodajmy, że nie pomogły antyrosyjskie szarże ministra Sikorskiego, czego wyrazem jest zamknięcie rosyjskich konsulatów w naszym kraju.
Rosja tryumfuje, na Kremlu strzelają korki do szampana. Nie siedzimy więc przy stole z tymi, którzy decydują o losach wojny w Ukrainie, a staliśmy się petentem, który musi usilnie zabiegać o to, by nie znaleźć się w menu. Nie chodzi, rzecz jasna, o zagrożenie dla terytorium Polski, a o obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, gwarancje bezpieczeństwa i status Polski jako członka NATO. Prezydent Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu nie jako osoba, która ma coś Amerykanom do zaoferowania, lecz jako petent, proszący o zapewnienia bezpieczeństwa. Nic nam nie pozostaje innego niż trzymać kciuki, by mu się to udało.
Jacek Czaputowicz
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych
