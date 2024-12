Wydawnictwo Naukowe PWN zaprezentowało we wtorek słowa i wyrażenia, które zwyciężyły w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Na liście, z której wybrano wygranych, znajdowały się między innymi słowa "skibidi", "czemó" "sigma", "delulu" czy "GOAT".

Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Co oznacza wygrany wyraz "sigma"?

Do 30 listopada internauci mogli zdecydować, które z 20 finałowych słów zostanie Młodzieżowym Słowem Roku 2024. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpiło we wtorek 10 grudnia.

W tym roku największą popularnością wśród internautów cieszyło się słowo "sigma". Wyraz ten wywodzi się z manosfery – nieformalnej sieci blogów, forów internetowych i stron internetowych, które skupiają się na kwestiach związanych z mężczyznami i męskością. Pierwotnie było ono składnikiem wyrażenia "sigma man", czyli "mężczyzna sigma". Wyraz przekroczył jednak ten zamknięty obszar i wszedł do języka potocznego. Określenie to odnosi się do osoby odnoszącej sukcesy i pewnej siebie, którą można podziwiać. Sigma to ktoś przekonany o swojej wyjątkowości, ale jednocześnie ktoś, kto się z tym nie afiszuje. "Sigma" ustala także zasady, których bezwzględnie przestrzega. Słowo występuje też w rozmaitych połączeniach – na przykład "skibidi sigma", "sigma rizz", które wzmacniają jego pozytywny wydźwięk.

Drugim wyrazem z kolejną najwyższą liczbą głosów jest "azbest ". To słowo nieokreślone semantycznie, ale intencjonalnie humorystyczne nawiązanie do filmów i memów o "wylewaniu azbestu". Zalewanie azbestem może być też aluzją do patodeweloperki oferującej niską jakość za duże pieniądze oraz niszczącej środowisko naturalne. Asbestos to słowo greckie, znaczy "nieugaszony, niepalny".