Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony

Do początku lat 90. nie było żadnej informacji o ZATO. Tajemnicze miasta zamknięte formalnie nie istniały.

Publikacja: 22.08.2025 16:00

„ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji”: Wstęp wzbroniony

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

ZATO (zamknięta jednostka administracyjno-terytorialna) to projekt militarny z czasów stalinowskich. Przez lata ukrywano, że te miasta istnieją, później zaprzeczano, że opracowuje się w nich broń masowego rażenia. Obecnie Rosja prowadzi kampanię dezinformacyjną i próbuje dowieść, że za murami ZATO nic szczególnego się nigdy nie działo. Ich mroczne sekrety wyjaśnia Alice Lugen – pisząca pod pseudonimem autorka, zajmująca się problemami współczesnej Rosji, historią ZSRR i zimnej wojny. W książce „ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji” chronologicznie opisuje ich historie, zasady funkcjonowania od utworzenia do lat obecnych. Na konkretnych przykładach miast, codziennego życia ich mieszkańców i zdarzeń pokazuje zawiłości i absurdy wyścigu zbrojeń. W tle swobodnie wprowadza w kontekst historyczny i polityczny.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Plus Minus
„Wyrok”: Wojna zbawienna, wojna błogosławiona
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
Plus Minus
„Arnhem. Dług hańby”: Żelazne spadochrony
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
Plus Minus
„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1950”: Miasto jako pole gry
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Plus Minus
„Dragon Ball Z: Kakarot: Daima”: Niby nie rewolucja, ale wciąga
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
„Sojusznicy”: Amerykanie pod Mostem Gdańskim
Plus Minus
„Sojusznicy”: Amerykanie pod Mostem Gdańskim
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie