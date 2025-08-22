Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Publikacja: 22.08.2025 16:00
ZATO (zamknięta jednostka administracyjno-terytorialna) to projekt militarny z czasów stalinowskich. Przez lata ukrywano, że te miasta istnieją, później zaprzeczano, że opracowuje się w nich broń masowego rażenia. Obecnie Rosja prowadzi kampanię dezinformacyjną i próbuje dowieść, że za murami ZATO nic szczególnego się nigdy nie działo. Ich mroczne sekrety wyjaśnia Alice Lugen – pisząca pod pseudonimem autorka, zajmująca się problemami współczesnej Rosji, historią ZSRR i zimnej wojny. W książce „ZATO. Miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji” chronologicznie opisuje ich historie, zasady funkcjonowania od utworzenia do lat obecnych. Na konkretnych przykładach miast, codziennego życia ich mieszkańców i zdarzeń pokazuje zawiłości i absurdy wyścigu zbrojeń. W tle swobodnie wprowadza w kontekst historyczny i polityczny.
