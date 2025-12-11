Teraz jednak były prezydent odcina się od swojego następcy. Twierdzi, że decydującym czynnikiem było to, iż Macron nie zadzwonił do niego, gdy postanowił wykreślić go z grona kawalerów Legii Honorowej. Prawda może być jednak inna. Jak zauważa sam Sarkozy w swojej książce, obecny prezydent nie tylko przyjął go w Pałacu Elizejskim na cztery dni przed aresztowaniem, ale też chciał mu zapewnić lepsze warunki osadzenia. Tyle że jako sojusznik polityczny Macron nie rokuje na przyszłość. Według najnowszego sondażu dla Instytutu Elabe ufa mu już jedynie 18 proc. Francuzów.

Jaka część Republikanów pójdzie za Sarkozym okaże się już jednak wiosną po wyborach lokalnych. I być może niedługo później, jeśli doszłoby do przedterminowych wyborów parlamentarnych

– Sarkozy stracił sporo wpływów, wciąż jednak ma wśród Republikanów dużo zwolenników. Mimo swoich 70 lat uważa się za przywódcę w stylu Bonapartego, a więc za takiego, który wyznacza przyszłość, a nie jest człowiekiem przeszłości. Najwyraźniej uznał, że sojusz gaullistów ze skrajną prawicą jest przesądzony. I nie chce wyjść na tego, który czegoś podobnego nie dostrzegł. Idzie poniekąd drogą Silvio Berlusconiego, który wszedł w sojusz z Ligą i Fratelli d’Italia (Bracia Włosi), przekształcając swoją umiarkowaną Forza Italia w mniejszościowego partnera skrajnej prawicy – zauważa Aurélien Duchêne.

Partia Socjalistyczna dała przykład, wchodząc w sojusz z Jean-Luc Mélenchonem

Nie wszyscy Republikanie mają jednak takie plany. Były premier Michel Barnier czy przewodniczący regionu Hauts-de-France Xavier Bertrand stanowczo odcinają się od współpracy z drużyną Le Pen. Jaka część Republikanów pójdzie za Sarkozym okaże się już jednak wiosną po wyborach lokalnych. I być może niedługo później, jeśli doszłoby do przedterminowych wyborów parlamentarnych. W szeregach republikańskich można usłyszeć, że ugrupowanie nie weszłoby w formalny sojusz ze skrajną prawicą w obawie, że zostanie wykluczone z chadeckiego, największego klubu Europarlamentu, Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Popierałoby natomiast ZN spoza ewentualnego rządu. I być może próbowałoby w ten sposób lansować się jako ta siła, która zmusiła skrajną prawicę do porzucenia najbardziej radykalnych decyzji.

– Skoro Partia Socjalistyczna weszła w sojusz z radykalną Francją Niepokorną Jean-Luc Mélenchona, to czemu gaulliści nie mieliby zrobić tego samego z Le Pen – rozumuje wielu działaczy Republikanów – uważa Aurélien Duchêne.