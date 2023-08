Nicolas Sarkozy, adwokat Władimira Putina

Lider radykalnie lewicowego ugrupowania Francja Niepokorna Jean-Luc Mélenchon co prawda złagodził krytykę Ukrainy po wybuchu wojny, jednak nadal uważa, że Paryż powinien wyjść z NATO.

Francuzi instynktownie nie podzielają takiego podejścia. O ile 70 proc. z nich zachowuje „sympatię” do Ukrainy, o tyle tylko 15 proc. podziela podobne uczucie do Rosjan. Ale to za mało, aby zablokować ewentualne inicjatywy francuskich przywódców wobec Putina.