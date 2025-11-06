Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny rekordowo długiego shutdownu w USA?

W jaki sposób shutdown wpływa na ruch lotniczy w USA?

Jakie są potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby lotów w Stanach Zjednoczonych?

Shutdown, który trwa już 36 dni, co oznacza, że jest najdłuższy w historii (wcześniej najdłuższy był shutdown, do którego doszło w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu – shutdown na przełomie 2018 i 2019 roku trwał 35 dni), jest wynikiem impasu w Senacie, który nie jest w stanie przegłosować przyjętej wcześniej przez Izbę Reprezentantów ustawy zapewniającej finansowanie administracji. Mniejszość senatorów z Partii Demokratycznej blokuje przyjęcie ustawy, domagając się przedłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act).

Czego dotyczy spór, który doprowadził do rekordowo długiego shutdownu w USA?

Przedstawiciele Partii Demokratycznej alarmują, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Mimo iż Partia Demokratyczna dysponuje w Senacie tylko 47 głosami (bezwzględna większość to 51 głosów), to jednak dzięki procedurze określanej jako filibuster, może blokować przyjęcie ustawy o finansowaniu administracji, ponieważ Partia Republikańska nie dysponuje kwalifikowaną większością 60 głosów w izbie wyższej Kongresu, która pozwoliłaby przełamać impas.

Partia Republikańska nie wyklucza rozmów na temat kwestii dopłat do ubezpieczeń, ale nie zgadza się, by wiązać sprawę z finansowaniem administracji publicznej. Republikanie od miesiąca domagają się od Partii Demokratycznej podjęcia działań, które umożliwiłyby zakończenie shutdownu.