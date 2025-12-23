Jeszcze mniej zauważalna była żona prezydenta Bronisława Komorowskiego, który chronił prywatność swojej rodziny. Anna Komorowska częściej udzielała się publicznie, rozmawiała z dziennikarzami, ale wywiady, których udzieliła, byłyła były zwykle powierzchowne i kurtuazyjne. Silnej pozycji sobie nie wyrobiła, wizerunku męża nie ociepliła i w pamięci Polaków nie została.

Inaczej było z Marią Kaczyńską, która nie bała się zajmować wyraźnego stanowiska. Żona Lecha Kaczyńskiego była przyzwyczajona do polityki, która była ważną częścią jej rodziny, ale potrafiła się do niej zdystansować, a kiedy trzeba było, potrafiła uderzyć pięścią w stół. Miała swoje życie, była magistrem nauk ekonomicznych, znała język angielski, francuski, hiszpański i rosyjski. Była korepetytorką i tłumaczką. Jako pierwsza dama zajmowała się działalnością charytatywną. Potrafiła zaskoczyć środowisko polityczne męża, gdy opowiedziała się za pozostawieniem Doliny Rospudy w nienaruszonym stanie, a jeszcze bardziej, gdy podpisała się pod apelem kobiet do parlamentarzystów o pozostawienie bez zmian zapisu konstytucji w dziedzinie ochrony życia, co wywołało ostrą krytykę o. Tadeusza Rydzyka. Ociepliła wizerunek męża, który potrafił zaliczyć medialne wpadki, ale był też bezceremonialnie atakowany. Została dobrze zapamiętana przez Polaków, również dzięki pewnym przekonaniom i odwadze w ich głoszeniu.

Królową pierwszych dam w Polsce była Jolanta Kwaśniewska. Aspirujące Polki w pierwszej połowie lat 90. chciały być takie jak ona. Kwaśniewska była niczym bohaterką popularnego serialu „Dynastia”, opowiadającego o życiu wyższych amerykańskich sfer – pełna klasy, wdzięku, opanowania, kultury, obycia i pewności siebie, a przy okazji miała w sobie pokorę. Aleksander Kwaśniewski musiał być często ratowany z opresji, w które się pakował, a miał predyspozycje do wpadek i wdawania się w kłopoty, również dyplomatyczne.

Wobec mało kogo Polacy byli tak wyrozumiali, jak wobec Kwaśniewskiego, który po dwóch kadencjach sprawowania najwyższego urzędu w państwie oceniany jest jako najlepszy prezydent wolnej Polski. Żona w pozytywnych ocenach Kwaśniewskiego miała gigantyczny udział, nawet gdy złożył urząd i ratowała go po kolejnej wpadce rozbrajającą wypowiedzią: „mój mąż ma nietolerancję alkoholu”.

Kwaśniewska była najpopularniejszą pierwszą damą również po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Książki jej autorstwa były bestsellerami, podobnie jak prowadzone programy o lekkiej tematyce. Kwaśniewska była idealną pierwszą damą z politycznego punktu widzenia: wykształcona, dynamiczna, kompetentna, inteligentna, a do tego miała poczucie humoru. Prowadziła i wciąż prowadzi rozległą działalność charytatywną i społeczną. Kwaśniewski miał wsparcie, o jakim inni pierwsi obywatele mogą marzyć, choć po latach wyznała, że w Pałacu Prezydenckim czuła się jak więzień.