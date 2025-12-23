Aktualizacja: 23.12.2025 05:23 Publikacja: 23.12.2025 04:30
Marta Nawrocka
Foto: PAP/Piotr Polak
– To już jest koniec i nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść – słowami piosenki Elektrycznych Gitar Agata Kornhauser-Duda pożegnała się z funkcją pierwszej damy. Żona Andrzeja Dudy przez dekadę, mimo że udzielała się społecznie i charytatywnie, stroniła od publicznych wystąpień. Wielu Polaków pierwszy raz usłyszało głos pierwszej damy dopiero w ostatnim dniu urzędowania jej męża, gdy publicznie wyznała: „jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii”. I po pożegnalnej uroczystości dla prezydenckich urzędników słuch o Agacie Kornhauser-Dudzie zaginął.
Odzyskała status osoby prywatnej. Wróciła do życia, które lubiła, choć już nie do pracy nauczycielki, którą była wcześniej. Agata Kornhauser-Duda nie była zadowolona, że jej mąż kandydował na prezydenta i nie była zadowolona, gdy wygrał wybory. Prezydentura męża oznaczała utratę prywatności i życie w świetle kamer. Polityka nie pociągała żony Andrzeja Dudy, choć ma swoje przekonania. Osoby z kręgu Dudów twierdzą, że ma poglądy o wiele bardziej prawicowo-konserwatywne niż mąż i gdyby zabierała publicznie głos, stawiałaby męża i PiS w niezręcznej sytuacji. Dlatego wybrała model prezydentury milczącej.
Jeszcze mniej zauważalna była żona prezydenta Bronisława Komorowskiego, który chronił prywatność swojej rodziny. Anna Komorowska częściej udzielała się publicznie, rozmawiała z dziennikarzami, ale wywiady, których udzieliła, byłyła były zwykle powierzchowne i kurtuazyjne. Silnej pozycji sobie nie wyrobiła, wizerunku męża nie ociepliła i w pamięci Polaków nie została.
Inaczej było z Marią Kaczyńską, która nie bała się zajmować wyraźnego stanowiska. Żona Lecha Kaczyńskiego była przyzwyczajona do polityki, która była ważną częścią jej rodziny, ale potrafiła się do niej zdystansować, a kiedy trzeba było, potrafiła uderzyć pięścią w stół. Miała swoje życie, była magistrem nauk ekonomicznych, znała język angielski, francuski, hiszpański i rosyjski. Była korepetytorką i tłumaczką. Jako pierwsza dama zajmowała się działalnością charytatywną. Potrafiła zaskoczyć środowisko polityczne męża, gdy opowiedziała się za pozostawieniem Doliny Rospudy w nienaruszonym stanie, a jeszcze bardziej, gdy podpisała się pod apelem kobiet do parlamentarzystów o pozostawienie bez zmian zapisu konstytucji w dziedzinie ochrony życia, co wywołało ostrą krytykę o. Tadeusza Rydzyka. Ociepliła wizerunek męża, który potrafił zaliczyć medialne wpadki, ale był też bezceremonialnie atakowany. Została dobrze zapamiętana przez Polaków, również dzięki pewnym przekonaniom i odwadze w ich głoszeniu.
Królową pierwszych dam w Polsce była Jolanta Kwaśniewska. Aspirujące Polki w pierwszej połowie lat 90. chciały być takie jak ona. Kwaśniewska była niczym bohaterką popularnego serialu „Dynastia”, opowiadającego o życiu wyższych amerykańskich sfer – pełna klasy, wdzięku, opanowania, kultury, obycia i pewności siebie, a przy okazji miała w sobie pokorę. Aleksander Kwaśniewski musiał być często ratowany z opresji, w które się pakował, a miał predyspozycje do wpadek i wdawania się w kłopoty, również dyplomatyczne.
Wobec mało kogo Polacy byli tak wyrozumiali, jak wobec Kwaśniewskiego, który po dwóch kadencjach sprawowania najwyższego urzędu w państwie oceniany jest jako najlepszy prezydent wolnej Polski. Żona w pozytywnych ocenach Kwaśniewskiego miała gigantyczny udział, nawet gdy złożył urząd i ratowała go po kolejnej wpadce rozbrajającą wypowiedzią: „mój mąż ma nietolerancję alkoholu”.
Kwaśniewska była najpopularniejszą pierwszą damą również po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Książki jej autorstwa były bestsellerami, podobnie jak prowadzone programy o lekkiej tematyce. Kwaśniewska była idealną pierwszą damą z politycznego punktu widzenia: wykształcona, dynamiczna, kompetentna, inteligentna, a do tego miała poczucie humoru. Prowadziła i wciąż prowadzi rozległą działalność charytatywną i społeczną. Kwaśniewski miał wsparcie, o jakim inni pierwsi obywatele mogą marzyć, choć po latach wyznała, że w Pałacu Prezydenckim czuła się jak więzień.
Lech Wałęsa nie miał żony ani przebojowej, ani medialnej. Miał żonę, która zajmowała się domem i wychowywaniem ośmiorga dzieci, gdy pierwszy lider Solidarności był internowany, zajmował się polityką, a później wygrał wybory prezydenckie. W imieniu męża Danuta Wałęsa odebrała Pokojową Nagrodę Nobla. Zasiadała w fundacjach charytatywnych, została członkinią rad honorowych konkursów i organizacji społecznych, ale politycznie trzymała się z boku. Była zdystansowana wobec męża i Polaków. Całe życie spędziła w cieniu wielkiej polityki i fizycznego zagrożenia w czasach PRL. Jej autobiografia „ Marzenia i tajemnice” okazała się hitem, i w kilka miesięcy sprzedaż przekroczyła 300 tys. egzemplarzy. Danuta Wałęsa wizerunku męża nie ociepliła, ale pytanie, czy wizerunek Lecha Wałęsy dałoby się komukolwiek ocieplić?
– Nie chciałabym być definiowana przez pryzmat ani obecnej, ani byłych pierwszych dam – mówiła na początku sierpnia Marta Nawrocka w wywiadzie dla serwisu kobieta.rp.pl – pierwszym, jakiego udzieliła mediom po tym, jak jej mąż Karol Nawrocki wygrał wybory.
Rzeczywiście, żona Karola Nawrockiego prezentuje inny model sprawowania urzędu. Nie będzie miała nic wspólnego z tym, co prezentowały żony Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. Nie będzie też publicznie sprzeciwiać się mężowi i jego środowisku, jak Maria Kaczyńska. Marta Nawrocka chce być prawicową Jolantą Kwaśniewską.
– Ma być bliżej ludzi, podobnie jak Karol Nawrocki i być swojską pierwszą damą, której udało się dzięki ciężkiej pracy, determinacji i rodzinie – mówi nam jeden z ministrów Pałacu Prezydenckiego. Na pytanie, czy podobnie jak Karol Nawrocki naśladujący Donalda Trumpa, Marta Nawrocka będzie starała się być jak Melania Trump słyszę: „zdecydowanie nie”. – To jest dziewczyna z sąsiedztwa, matka, żona, która ciężko pracowała i mogą się z nią identyfikować miliony Polek. Normalna dziewczyna, a nie niedostępna gwiazda – słyszę z otoczenia prezydenta. A porównania z Jolantą Kwaśniewską? – Mentalnie i ideologicznie to inny świat, ale również ma być zauważalna, aktywna i wspierająca męża jako niezależny ośrodek, z własną agendą i wspierającym ją sztabem ludzi – mówi prezydencki minister. I na razie tak jest.
Marta Nawrocka udziela wywiadów, znalazła się na okładce prestiżowego magazynu „Viva!”, udziela się charytatywnie, aktywna jest również w mediach społecznościowych – na Instagramie obserwuje ją już prawie 300 tys. osób. W Belwederze spotkała się z powstańcami, wspiera osoby niepełnosprawne, chore dzieci, biorące udział w misjach dyplomatycznych. Jest aktywna i widoczna przy każdym święcie narodowym, a jej kreacje oceniane są przez branżowe media. Rodzina, bezpieczeństwo i Polska – to wartości, które Nawrocka stawia na pierwszym miejscu. Jako pierwsza dama ma być dopełnieniem męża i wizerunkowo ma go ocieplić.
Już w kampanii prezydenckiej była bardzo aktywna i wzięła udział w około 50 spotkaniach z wyborcami w całym kraju. Choć ma zaledwie 39 lat, jest już bardzo doświadczona. Urzędniczka i funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej w stopniu rachmistrza, ma pozwolenie na broń, zwalczała nielegalny hazard w Trójmieście i nielegalnie działające zorganizowane grupy przestępcze, ale zawsze chciała być baletnicą. Tańca uczyła się do piętnastego roku życia. Wcześnie urodziła pierwsze dziecko, gdy była jeszcze w liceum, przed poznaniem Karola Nawrockiego. Poradziła sobie sama, a mężowi urodziła kolejną dwójkę dzieci. Studiowała prawo, była aktywna zawodowo przez całe życie. Dziś jest już na emeryturze mundurowej. Nie miała problemu, żeby przeprowadzić się do stolicy i zamieszkać w Pałacu Prezydenckim. Wciąż częściej występuje w spodniach niż w spódnicach i sukienkach. Może ujmować swoją naturalnością i zwyczajnym sposobem bycia.
– Bardzo się cieszę, że pani Nawrocka jest pierwszą damą. Bardzo się cieszę, że podobnie jak ja jest przeciwko hejtowi i przemocy. Mam tylko nadzieję, że będzie patrzyła, co się dzieje po prawej stronie z hejtem i z przemocą i że będzie zwracała na to uwagę – powiedziała Monika Olejnik, odbierając nagrodę podczas gali „VIVA! People Power 2025”.
Jednym z zadań, jakie pierwsza dama postawiła przed sobą, jest walka z hejtem. – Jako kobieta, jako żona, a przede wszystkim jako matka, nie zgadzam się na hejt, na nienawiść, na agresję. I jeszcze jedno: ja gangsterów ścigam, a nie wychodzę za mąż – mówiła Marta Nawrocka. Dlatego założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, która ma wspierać dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywać szanse, walczyć z hejtem, reagować na zagrożenia w sieci. W trakcie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki musiał często odpowiadać na pytania o swoje kontakty ze światem przestępczym i znajomości z osobami skazanymi oraz nabycie kawalerki od starszego mężczyzny. W kampanii musiał się również mierzyć z nieprzychylnymi reakcjami na zachowanie najmłodszego dziecka.
Czy Marta Nawrocka ma tytuł do tego, żeby walczyć z hejtem, kiedy środowisko polityczne, które wypromowało jej męża na prezydenta i sam Karol Nawrocki słyną z ostrych wypowiedzi? Sam prezydent swoich przeciwników politycznych nazywa zdrajcami Polski, twierdząc np., że „część polityków sprzedaje polską suwerenność Brukseli po kawałku”.
Atak na 7-letnią córkę pary prezydenckiej Kasię zaczął się 1 czerwca, podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły ją, gdy śmiała się i machała do widowni. Następnie przeniósł się na Martę Nawrocką, gdy ta 11 czerwca pojawiła się na uroczystości odebrania uchwały o wyborze męża na prezydenta w białej sukience.
„Atak na Martę Nawrocką, żonę nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego, przybiera niespotykaną skalę” – mogliśmy w czerwcu przeczytać w raporcie Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura pt. „Anatomia pogardy: internetowy sąd nad Martą Nawrocką”. Michał Federowicz z Res Futura w rozmowie z TOK FM mówił, że „jeśli Marta Nawrocka ustoi ten atak, może stać się główną bohaterką historii, która będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie politycznym”.
– Nie znam aktywności pani Marty Nawrockiej, ale jeśli chce się zaangażować w walkę z hejtem, to trzymam kciuki za powodzenie. Hejt jest wszechobecny i trudno z nim walczyć, tym bardziej w najbliższym otoczeniu, a Karol Nawrocki prezentuje bardzo konfrontacyjną postawę – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezydent Aleksander Kwaśniewski.
W czerwcowym sondażu UCE Research dla Onetu respondenci wypowiedzieli się, czego oczekują od pierwszej damy. Na pierwszym miejscu było prowadzenie aktywności na polu dobroczynności (34 proc.). Na drugim znalazło się zabieranie głosu w ważnych kwestiach o charakterze społecznym (32 proc.). Podium zamyka inicjowanie działań na rzecz najsłabszych i/lub dyskryminowanych grup społecznych (27,9 proc.). Jak Nawrockiej udaje się wywiązywanie z roli pierwszej damy?
– Udaje się jej bardzo dobrze. Jest jak Jolanta Kwaśniewska w drugiej kadencji. Widać dyskretną aktywność pierwszej damy. Jest widoczna, ale nie ma przykrywać męża i narzucać swojej obecności. Nie jest milczącą halucynacją, jak Dudowa – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku politycznego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
W połowie grudnia Marta Nawrocka odwiedziła Klinikę Paley European Institute na warszawskim Ursynowie, największe centrum neuroortopedii i leczenia deformacji ortopedycznych w chorobach rzadkich i ultrarzadkich w Europie. Wizyta to odpowiedź na zaproszenie 10-letniego Teodora Górskiego, który w mediach społecznościowych zamieścił nagranie skierowane do pierwszej damy. Nawrocka własnoręcznie przygotowała bożonarodzeniową bombkę, którą przekazała na aukcję charytatywną wspierającą Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.
– Jeśli pani Nawrocka chciałaby czerpać z doświadczenia mojej żony, to zapewniam, że lepszego wzorca od niej nie znajdzie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przyznaje, że żona pomogła ocieplić jego wizerunek, ale nie było to trudne. – Nie byłem zimnym draniem, czego nie można powiedzieć o Karolu Nawrockim, który przedstawia konfrontacyjny model prezydentury. Nawet wywiezienie z Pałacu Prezydenckiego okrągłego stołu jest symbolem braku dialogu i szerzenia podziałów. Okrągłym stołem Nawrocki zdefiniował swoją prezydenturę tak, jak Lech Kaczyński meldunkiem złożonym bratu w dniu ogłoszenia jego zwycięstwa, czy Andrzej Duda odmową nominacji na sędziów TK. Prezydentura Nawrockiego idzie w złą stronę i nie wiem, czy żona może coś zmienić – mówi nam Kwaśniewski. Innego zdania jest dr Mirosław Oczkoś.
– Ociepla wizerunek męża. Widać, że jej się chce. Annie Komorowskiej się nie chciało, Agacie Kornhauser-Duda jeszcze bardziej, bez Marii Kaczyńskiej Lech nie miałby dobrych notowań, o Aleksandrze Kwaśniewskim i sile oddziaływania Jolanty Kwaśniewskiej nawet nie wspomnę. W innych okolicznościach historycznych i politycznych była Danuta Wałęsowa, bo czas aktywności i prezydentury jej męża przypadł na czas przełomu w Polsce. Marta Nawrocka dopiero się rozkręca i może bardzo pomóc politycznie swojemu mężowi. Z sukcesem weszła do gry – konkluduje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ekspert od wizerunku.
