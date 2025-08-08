Kataryna: Dajcie żyć pierwszym damom. Już współczuję Marcie Nawrockiej

Agata Kornhauser-Duda: „Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się słowami mojej ukochanej piosenki »to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść«”.

