Kataryna: Dajcie żyć pierwszym damom. Już współczuję Marcie Nawrockiej

Agata Kornhauser-Duda: „Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się słowami mojej ukochanej piosenki »to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść«”.

Publikacja: 08.08.2025 08:15

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent RP Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Sadło

W ostatnim dniu swojego „pierwszodamowania” żona ustępującego prezydenta nie kryła ulgi, z jaką opuszcza złotą klatkę, w której została zamknięta dziesięć lat temu, choć wcale takiego życia dla siebie nie wybrała.

Przeciwnicy Andrzeja Dudy wyżywali się na jego żonie. Na koniec odmówili Agacie Kornhauser-Dudzie nawet prawa do ulgi 

