Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP? Bank centralny dementuje doniesienia

We wtorek TVN24 doniósł nieoficjalnie, że żona byłego prezydenta Agata Kornhauser-Duda otrzymała posadę w Narodowym Banku Polskim. Na pytanie „Rzeczpospolitej” w tej sprawie, biuro prasowe banku centralnego odpowiedziało, że są to nieprawdziwe informacje.

Publikacja: 21.10.2025 11:00

Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) i były prezydent RP Andrzej Duda (L)

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Alicja Podskoczy

Jak miało wynikać z nieoficjalnych informacji, do których dotarł we wtorek TVN24, Narodowy Bank Polski zatrudnia nowych doradców powiązanych z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu, pracę w banku centralnym otrzymała między innymi Agata Kornhauser-Duda. Żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy miałaby objąć stanowisko doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

TVN24 donosił również, że kolejnym nowym pracownikiem NBP ma zostać Andrzej Dera, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zdaniem portalu, Dera ma doradzać w departamencie prawnym banku.

„Rzeczpospolita” poprosiła biuro prasowe NBP o oświadczenie w tej sprawie. W odpowiedzi bank centralny poinformował, że „Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP” i określił te doniesienia „nieprawdziwymi”.

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Dera dołączą do NBP? „Nieprawdziwe informacje”

Agata Kornhauser-Duda jest absolwentką filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2015 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Obejmując funkcję pierwszej damy, wzięła bezpłatny urlop, co oznacza, że w tym czasie nie świadczyła pracy i nie pobierała wynagrodzenia, ale formalnie wciąż pozostawała w placówce zatrudniona.

Co ciekawe, ledwie dzień wcześniej były prezydent Andrzej Duda poinformował, że wrócił do biznesu – został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu, ZEN.com. „Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.com za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej” – napisał były prezydent na X w poniedziałek, 20 października.

Na czele Narodowego Banku Polskiego już od dziewięciu lat stoi Adam Glapiński, który w czerwcu 2026 roku zastąpił na tym stanowisku Marka Belkę.

Źródło: TVN24

