Aktualizacja: 21.10.2025 12:04 Publikacja: 21.10.2025 11:00
Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) i były prezydent RP Andrzej Duda (L)
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Jak miało wynikać z nieoficjalnych informacji, do których dotarł we wtorek TVN24, Narodowy Bank Polski zatrudnia nowych doradców powiązanych z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu, pracę w banku centralnym otrzymała między innymi Agata Kornhauser-Duda. Żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy miałaby objąć stanowisko doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.
TVN24 donosił również, że kolejnym nowym pracownikiem NBP ma zostać Andrzej Dera, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zdaniem portalu, Dera ma doradzać w departamencie prawnym banku.
Czytaj więcej
Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżce stóp procento...
„Rzeczpospolita” poprosiła biuro prasowe NBP o oświadczenie w tej sprawie. W odpowiedzi bank centralny poinformował, że „Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP” i określił te doniesienia „nieprawdziwymi”.
Agata Kornhauser-Duda jest absolwentką filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2015 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Obejmując funkcję pierwszej damy, wzięła bezpłatny urlop, co oznacza, że w tym czasie nie świadczyła pracy i nie pobierała wynagrodzenia, ale formalnie wciąż pozostawała w placówce zatrudniona.
Co ciekawe, ledwie dzień wcześniej były prezydent Andrzej Duda poinformował, że wrócił do biznesu – został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu, ZEN.com. „Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.com za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej” – napisał były prezydent na X w poniedziałek, 20 października.
Czytaj więcej
Po zakończeniu bezpłatnego urlopu na czas prezydentury męża Agata Kornhauser-Duda mogłaby wrócić...
Na czele Narodowego Banku Polskiego już od dziewięciu lat stoi Adam Glapiński, który w czerwcu 2026 roku zastąpił na tym stanowisku Marka Belkę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: TVN24
Jak miało wynikać z nieoficjalnych informacji, do których dotarł we wtorek TVN24, Narodowy Bank Polski zatrudnia nowych doradców powiązanych z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu, pracę w banku centralnym otrzymała między innymi Agata Kornhauser-Duda. Żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy miałaby objąć stanowisko doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.
TVN24 donosił również, że kolejnym nowym pracownikiem NBP ma zostać Andrzej Dera, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zdaniem portalu, Dera ma doradzać w departamencie prawnym banku.
Kredyt BGK na budowę linii kolejowej w Tanzanii ma przyciągnąć do tego kraju polskich eksporterów.
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
W piątkowym głosowaniu za propozycją wyższych obciążeń dla sektora bankowego opowiedziało się 238 posłów, a 187,...
W czasach dynamicznych zmian austriacka Grupa Erste pozostaje symbolem stabilności w europejskiej gospodarce.
Kobieta, która twierdzi, że była ofiarą przemocy ze strony Jeffreya Epsteina, wniosła pozew przeciwko Bank of Am...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezes banku JP Morgan Chase widzi na rynku długu prywatnego zagrożenia dla stabilności finansowej. To skutek m....
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas