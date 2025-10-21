Jak miało wynikać z nieoficjalnych informacji, do których dotarł we wtorek TVN24, Narodowy Bank Polski zatrudnia nowych doradców powiązanych z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu, pracę w banku centralnym otrzymała między innymi Agata Kornhauser-Duda. Żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy miałaby objąć stanowisko doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

TVN24 donosił również, że kolejnym nowym pracownikiem NBP ma zostać Andrzej Dera, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zdaniem portalu, Dera ma doradzać w departamencie prawnym banku.

„Rzeczpospolita” poprosiła biuro prasowe NBP o oświadczenie w tej sprawie. W odpowiedzi bank centralny poinformował, że „Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP” i określił te doniesienia „nieprawdziwymi”.

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Dera dołączą do NBP? „Nieprawdziwe informacje”

Agata Kornhauser-Duda jest absolwentką filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2015 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Obejmując funkcję pierwszej damy, wzięła bezpłatny urlop, co oznacza, że w tym czasie nie świadczyła pracy i nie pobierała wynagrodzenia, ale formalnie wciąż pozostawała w placówce zatrudniona.