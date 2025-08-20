Agata Kornhauser-Duda mogłaby znów być nauczycielką, ale co z neutralnością szkoły?

Po zakończeniu kadencji męża – prezydenta pierwsza dama może wrócić do pracy, ale jako nauczycielka ma być neutralna i gotowa na trudne pytania

Czy pierwszą damę można jednak pozbawić pracy „tylko” dlatego, że pierwszą damą była? Czy też dlatego, że nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań swojego środowiska zawodowego? Okazuje się, że przepisy są jednoznaczne.

– Gdyby Agata Kornhauser-Duda po zakończeniu bezpłatnego urlopu chciała wrócić do pracy w szkole, to dyrektor miałby obowiązek ją do niej dopuścić – komentuje dr Jeannette Słaby, stojąca na czele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie. – Trzeba jednak pamiętać, że od nauczyciela oczekujemy neutralności, a zaufanie do niego muszą mieć nie tylko uczniowie i rodzice, ale też grono pedagogiczne, w którym na co dzień się on obraca – dodaje dyrektorka. Jak podkreśla, będąc na miejscu zarządzającego szkołą, sama musiałaby mieć pewność, że wracający nauczyciel będzie umiał zmierzyć się z pytaniami uczniów.

A tych – teoretycznie przyjmując, że była pierwsza dama chciałaby wrócić do pracy przy tablicy jako nauczycielka języka niemieckiego w prestiżowym II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – mogłoby być sporo. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie pedagodzy z tej szkoły – kiedy w kwietniu 2019 r. trwał ogólnopolski strajk pracowników oświaty – upublicznili list otwarty, w którym zarzucili swojej koleżance brak solidarności ze środowiskiem.

Prawniczka: odmowa powrotu z bezpłatnego urlopu z powodu poglądów politycznych nauczyciela to możliwa dyskryminacja

Sama Agata Kornhauser-Duda, obejmując funkcję pierwszej damy w 2015 r., wzięła bezpłatny urlop, co oznacza, że w tym czasie pracy nie świadczyła i nie pobierała wynagrodzenia, ale formalnie wciąż pozostawała w placówce zatrudniona. Jak tłumaczy dr Słaby, takiego nauczyciela nie można zwolnić, chyba że np. zlikwidowana zostanie cała szkoła lub część jego etatu. W praktyce do zakończenia zatrudnienia dojdzie także wtedy, kiedy miał on umowę na czas określony, a okres, na jaki ją zawarto, minął. Zwolnienie może nastąpić też, jeśli nauczyciel dopuściłby się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, np. obraził swoich kolegów po fachu, uczniów lub ich rodziców. – Jeśli dyrektor odmówiłby nauczycielowi prawa do powrotu lub go zwolnił w innych niż wspomniane przypadkach, to sprawa zapewne skończyłaby się w sądzie – i to wygraną pracownika – zauważa dr Słaby.

– Co więcej, gdyby dyrektor szkoły odmówił przyjęcia nauczyciela powracającego z urlopu bezpłatnego wyłącznie z powodu jego poglądów politycznych lub publicznej aktywności, w mojej ocenie mogłoby to stanowić swego rodzaju dyskryminację – dopowiada mec. Michalina Koligot z kancelarii Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy.