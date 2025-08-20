Aktualizacja: 20.08.2025 15:35 Publikacja: 20.08.2025 14:49
Agata Kornhauser-Duda mogłaby znów być nauczycielką, ale co z neutralnością szkoły?
Foto: KPRP/GrzegorzJakubowski
– Ciężko wyobrazić sobie, żeby małżonka lub małżonek prezydenta po dwóch pięcioletnich kadencjach miał powrócić np. do zawodu sędziego, bo to przecież wprost wskazywałoby na naruszenie standardów bezstronności. Analogicznie ciężko wyobrazić sobie, że po dziesięciu latach do pracy wróci nauczyciel, który nie miał styczności z nauczaniem, realizowanymi programami nauczania czy metodami. Wystarczy spojrzeć, ile przez ten czas zmieniło się w życiu, społeczeństwie czy technologii – komentuje mec. Łukasz Łuczak prowadzący kancelarię adwokacką.
Adwokat jest również zdania, że zakończenie kadencji nie oznacza automatycznego wyjścia z pełnionej wcześniej roli.
– Zaangażowanie polityczne – zarówno to czynne, jak również wyrażane bierną postawą – pozostawia bowiem pewne stygmaty, które w wielu przypadkach nie będą korespondowały z pracą wykonywaną przed objęciem funkcji pierwszej damy lub pierwszego gentlemana – ocenia.
Czy pierwszą damę można jednak pozbawić pracy „tylko” dlatego, że pierwszą damą była? Czy też dlatego, że nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań swojego środowiska zawodowego? Okazuje się, że przepisy są jednoznaczne.
– Gdyby Agata Kornhauser-Duda po zakończeniu bezpłatnego urlopu chciała wrócić do pracy w szkole, to dyrektor miałby obowiązek ją do niej dopuścić – komentuje dr Jeannette Słaby, stojąca na czele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie. – Trzeba jednak pamiętać, że od nauczyciela oczekujemy neutralności, a zaufanie do niego muszą mieć nie tylko uczniowie i rodzice, ale też grono pedagogiczne, w którym na co dzień się on obraca – dodaje dyrektorka. Jak podkreśla, będąc na miejscu zarządzającego szkołą, sama musiałaby mieć pewność, że wracający nauczyciel będzie umiał zmierzyć się z pytaniami uczniów.
A tych – teoretycznie przyjmując, że była pierwsza dama chciałaby wrócić do pracy przy tablicy jako nauczycielka języka niemieckiego w prestiżowym II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – mogłoby być sporo. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie pedagodzy z tej szkoły – kiedy w kwietniu 2019 r. trwał ogólnopolski strajk pracowników oświaty – upublicznili list otwarty, w którym zarzucili swojej koleżance brak solidarności ze środowiskiem.
Sama Agata Kornhauser-Duda, obejmując funkcję pierwszej damy w 2015 r., wzięła bezpłatny urlop, co oznacza, że w tym czasie pracy nie świadczyła i nie pobierała wynagrodzenia, ale formalnie wciąż pozostawała w placówce zatrudniona. Jak tłumaczy dr Słaby, takiego nauczyciela nie można zwolnić, chyba że np. zlikwidowana zostanie cała szkoła lub część jego etatu. W praktyce do zakończenia zatrudnienia dojdzie także wtedy, kiedy miał on umowę na czas określony, a okres, na jaki ją zawarto, minął. Zwolnienie może nastąpić też, jeśli nauczyciel dopuściłby się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, np. obraził swoich kolegów po fachu, uczniów lub ich rodziców. – Jeśli dyrektor odmówiłby nauczycielowi prawa do powrotu lub go zwolnił w innych niż wspomniane przypadkach, to sprawa zapewne skończyłaby się w sądzie – i to wygraną pracownika – zauważa dr Słaby.
– Co więcej, gdyby dyrektor szkoły odmówił przyjęcia nauczyciela powracającego z urlopu bezpłatnego wyłącznie z powodu jego poglądów politycznych lub publicznej aktywności, w mojej ocenie mogłoby to stanowić swego rodzaju dyskryminację – dopowiada mec. Michalina Koligot z kancelarii Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy.
Zdaniem ekspertki, taka sytuacja może jednak budzić wątpliwości, bo przecież nauczyciel musi cieszyć się autorytetem uczniów i rodziców. Pojawia się pytanie, jak ocenić w tym kontekście kojarzenie danej osoby z konkretnymi środowiskami politycznymi. Zwłaszcza że pedagodzy powinni być szczególnie wyczuleni w kwestii zachowania neutralności światopoglądowej w przestrzeni szkolnej. – W związku z tym może pojawić się pytanie, czy osoba, która przez dłuższy czas funkcjonowała w przestrzeni publicznej w określonym kontekście politycznym, będzie mogła w pełni sprostać temu wymogowi w odbiorze społecznym – unaocznia mec. Koligot.
Według ekspertki każda osoba wykonująca zawód zaufania publicznego musi liczyć się z tym, że to, co robi, może rzutować na sposób postrzegania jej profesjonalizmu i wiarygodności w oczach innych. – Dotyczy to zarówno nauczycieli angażujących się w działalność polityczną, jak i przedstawicieli innych profesji, których publiczna aktywność może budzić wątpliwości co do ich bezstronności czy rzetelności zawodowej – argumentuje.
Mec. Łuczak uważa zaś, że biorąc pod uwagę czas trwania prezydenckiej kadencji i świadomość, na jakie wybory decyduje się osoba najbliższa, warto zastanowić się, czy bezpłatny urlop ma większy sens niż rozwiązanie stosunku pracy. – Ma to też wymiar praktyczny, albowiem zakończenie prezydentury i tak bezpowrotnie zmienia życie rodziny prezydenta. Nadal są osobami publicznymi, pozostającymi pod ochroną instytucji aparatu bezpieczeństwa państwa – konkluduje.
Zwraca jednocześnie uwagę nie tylko na art. 41, ale także 53 § 1 pkt 2 kodeksu pracy. Ten pierwszy wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu zatrudnionego (w tym bezpłatnego), a także w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z kolei drugi z wymienionych przepisów zakłada, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 1 miesiąc (wywołanej z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą).
Alina Giżejowska, radca prawny i partner w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy, tłumaczy jednak, że ten ostatni przepis nie ma zastosowania do urlopu bezpłatnego.
– Urlopu tego pracodawca udziela na określony czas. Obie strony – pracodawca i pracownik – porozumiewają się w tej kwestii. Po upływie miesiąca pracodawca nie może więc następnie przekazać zatrudnionemu oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika – wyjaśnia.
Wskazuje jednocześnie, jakich sytuacji dotyczy wspomniany art. 53 § 1 pkt 2 k.p.
– Chodzi np. o przypadek, gdy pracownik trafia do więzienia, czyli gdy pracodawca wie, co się dzieje z zatrudnionym, wie, z jakich powodów jest on nieobecny w pracy i po upływie miesiąca absencji może mu przekazać oświadczenie o rozwiązaniu umowy – podsumowuje mec. Giżejowska.
