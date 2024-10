Czytaj więcej Rynek pracy Nowy raport o pokoleniu Z. Eksperci: To największe wyzwanie przed młodymi pracownikami Pokolenie Z najbardziej boi się utraty pracy - wynika z najnowszego amerykańskiego raportu. Eksperci tłumaczą, z czego wynika strach przed zwolnieniem z pracy wśród młodych ludzi oraz podkreślają, że przed generacją Z stoi poważne wyzwanie - młodzi muszą na nowo zdefiniować, czym jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Za pracownika przebywającego na bezpłatnym urlopie pracodawca przestaje również opłacać składkę zdrowotną. Oznacza to, że pracownik ten, jeśli nie odprowadza składek z innego tytułu (np. w związku z zatrudnieniem u innego pracodawcy, samozatrudnieniem czy samodzielnym odprowadzaniem składek zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ), traci prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Nie dzieje się to z dnia na dzień, tylko po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu (dzieje się to na tej samej zasadzie, co w przypadku zakończenia umowy o pracę – w tym przypadku prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygasa również po 30 dniach).

Urlop bezpłatny a staż pracy

Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, a więc okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowe itp.). Wyjątkiem jest urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy na podstawie porozumienia między pracodawcami, a także m.in. urlop bezpłatny udzielony pracownikowi młodocianemu na czas ferii.

Powrót do pracy po zakończeniu bezpłatnego urlopu

Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo wrócić do pracy na poprzednie stanowisko. Pracodawca nie może mu tego odmówić. Ma też obowiązek ponownie zgłosić go do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Warto też pamiętać, że w trakcie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym nie można wypowiedzieć mu umowy o pracę (wyjątkiem są zwolnienia grupowe). Z drugiej strony, jeśli pracownik nie stawi się w miejscu pracy po wykorzystaniu urlopu, pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia, z winy pracownika.

Wpływ urlopu bezpłatnego na długość urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym przynajmniej miesiąc, przekłada się to na wymiar jego urlopu wypoczynkowego. Art. 155(2) par. 1 Kodeksu pracy przewiduje, że kiedy pracownik powraca po trwającym co najmniej jeden miesiąc urlopie bezpłatnym, należy zastosować urlop wypoczynkowy proporcjonalny. Oznacza to, że wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu (chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w wymiarze przysługującym mu lub wyższym). Miesiąc urlopu bezpłatnego w ujęciu przepisów Kodeksu cywilnego to 30 dni.