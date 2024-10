Ile kosztuje pracodawcę takie rozproszenie pracownika? Obliczyli to autorzy włoskich badań. Wzięli pod uwagę, że w 2023 roku średnie wynagrodzenie we Włoszech wyniosło 30 838 euro brutto rocznie. Z tego 13 proc., czyli koszty spadku produktywności pracownika, to 3995 euro brutto rocznie. Tym samym koszty pracodawcy to aż 5593 euro rocznie, przy jednoczesnym braku korzyści dla firmy.

Odbieranie powiadomień na telefon w pracy źle wpływa na jej jakość

Okazuje się, że nieuwaga spowodowana przez powiadomienia otrzymywane na telefon wpływa nie tylko na spadek produktywności w pracy. Może być także przyczyną błędów popełnianych w trakcie jej wykonywania i niedotrzymywania ustalonych terminów, co czasami lub nawet często zauważa około 40 proc. ankietowanych.

Włoscy badacze zauważyli, że w 30 proc. przypadków rozproszenie w pracy znacząco wpływa na popełnianie błędów. Za te generujące najwyższe koszty uznano dodatkowy czas poświęcany na nadrabianie zaległości oraz niską jakość końcowych efektów pracy.

Jesteś zdezorganizowany w pracy? Winny może być twój telefon

Według raportu FiordiRisorse i obserwatorium JobPricing zjawisko nieuwagi w pracy – nazwane w nim „ekonomią nieuwagi” – przyczynia się do dezorganizacji pracy w firmie. Ponad 95 proc. ankietowanych jest pogodzonych z faktem, że ich codzienny plan pracy zależy od czynników zewnętrznych. Spośród nich 37,2 proc. ma świadomość, że nie jest w stanie trzymać się ustalonego planu, a 14,1 proc. przestało nawet planować swój dzień pracy.

Nawet spotkania nie są już postrzegane jako czas przeznaczony na organizację i dyskusję. Dla 60,8 proc. respondentów są one mało przydatne, a według 50,8 proc. jest ich za dużo i utrudniają codzienną pracę. 58,9 proc. ankietowanych uważa, że trwają one za długo, a to powoduje spadek koncentracji (56,5 proc.) i nie dostarcza przydatnych informacji (46,3 proc.).