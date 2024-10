Otrzymywanie uznania jest w dużym stopniu skorelowane z zadowoleniem z pracy, co potwierdzają wyniki badań przytoczonych przez Newsweek. Aż 94 proc. pracowników, którzy czują się bardzo doceniani, zadeklarowało, że kocha firmę, w której pracuje, zaś 91 proc. stwierdziło, że kocha swoją pracę. Dla porównania, jedynie 18 proc. osób, które czują się niedoceniane lub mają neutralne odczucia, stwierdziło, że kocha swoje miejsce pracy.

Zdaniem Driscolla generacja Z nie zadowala się symbolicznymi gestami, takimi jak pochwała na spotkaniu czy klepanie po plecach. To pokolenie nie chce już tolerować wyzyskujących systemów, które zmuszały starsze generacje do pracy w milczeniu. Charlotte Anderson, szefowa People Experience w Canva, przyznała, że badanie przeprowadzone przez jej firmę pokazało, że aby zespoły pracowników czuły się doceniane, pracodawcy muszą mieć inne podejście do każdej grupy. Powinni również poświęcić nieco więcej czasu na słuchanie i zrozumienie, czego dokładnie potrzebuje zespół, aby mógł jak najlepiej wykonywać pracę.

Jak zatrzymać pokolenie Z w firmie?

Alex Beene, instruktor edukacji finansowej na University of Tennessee w Martin, przyznaje, że jednym z obszarów wymagających poprawy w większości firm jest podejmowanie działań na rzecz zatrzymywania dotychczasowych pracowników. Organizacje, które stawiają sobie to za cel, nieustannie szukają sposobów na wyrażenie dla nich uznania. Beene zaznaczył jednak, że pracownicy w różny sposób definiują, czym to uznanie jest. Choć e-mail z gratulacjami może być zakwalifikowany jako jeden z jego przejawów, pracownicy oczekują czegoś innego - podwyżki, awansu lub większej pomocy przy kolejnym projekcie. Sama pochwała nie jest zatem sposobem na uzyskanie zadowolenia pracowników. Zdaniem Bryana Driscolla jeśli pracodawcy nie zaczną łączyć wyrażania uznania z konkretnymi działaniami, pokolenie Z nie będzie chciało pozostać w ich firmach.