Generacja Z bacznie obserwuje przełożonych

Jak wynika z badań, pokolenie najmłodszych pracowników (urodzonych po 1997 r.) określane jako zetki, postmilenialsi albo pokolenie internetu jest pragmatyczne. Ważne jest dla niego bezpieczeństwo finansowe, zarabianie pieniędzy oraz równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Z opublikowanego raportu EY „Gen Z Segmentation Study” wynika, iż Z stawia dyskusje o finansach na porządku dziennym, podobnie jak płeć, seksualność i nierówności społeczne – tematy, które kiedyś były tabu, ukryte przed głównym nurtem dialogu. Ich otwartość zmusza firmy do przemyślenia sposobu, w jaki odnoszą się do pojawiających się koncepcji, takich jak coaching fiskalny, przejrzystość wynagrodzeń i dobre samopoczucie finansowe. Z badania wynika, iż 69 proc. ocenia swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub gorszą, kolejnych 31 proc. czuje się bezpiecznie finansowo, oceniając swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub doskonałą. Przy czym połowa młodych martwi się, czy ma odpowiednie zabezpieczenie finansowe na życie.

Co ciekawe, podobnie wypadły wyniki badania przeprowadzonego w Polsce. 60 proc. ankietowanych uważa, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do ich doświadczenia. Tyle samo uważa, że w firmie uwzględniono ich preferencje dotyczące formy świadczenia pracy, a przełożony traktuje ich po partnersku i stara się zrozumieć ich potrzeby. Tak wynika z raportu „Gen Zmiany rynku pracy” opublikowanego przez OLXPraca. Ponad połowa badanych najmłodszych pracowników stwierdziła, że płaca umożliwia im zaspokajanie potrzeb życiowych oraz pozwala na regularne oszczędzanie. Niecałe 30 proc. nie jest w stanie odkładać pieniędzy z aktualnej pensji.

W co trzeciej firmie i instytucji obecność najmłodszych pracowników spowodowała zmianę organizacji pracy oraz komunikowania celów przez przełożonych. Połowa pracodawców uważa, że to właśnie zetki wpłynęły na bardziej elastyczne podejście firmy do form świadczenia pracy. Co ciekawe, pracodawcy uczestniczący w ankiecie OLX wskazali, że jeśli zadania zawodowe odpowiadają pasjom i zainteresowanym zetek, to oddają się im najchętniej spośród wszystkich grup pracowników.

Z raportu EY wynika, że najmłodsze pokolenie na rynku pracy nie jest jednorodne. Wyróżniono pięć grup: zestresowani stratedzy (28 proc.) z najlepszymi wynikami, wielcy marzyciele (24 proc.) z wiarą w swoją umiejętność radzenia sobie, autentyczni aktywiści (21 proc.), odosobnieni perfekcjoniści (15 proc.), beztroscy (12 proc.).