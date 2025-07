- To dla firm sygnał, że w regionach, w których najważniejsze dla pracowników cechy (np. atrakcyjne wynagrodzenie) są rzadkością, istnieje ogromny potencjał dla nowych inwestycji w sektory, które są w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Mogłoby to nie tylko przyciągnąć talenty, ale także stymulować rozwój gospodarczy tych obszarów. – uważa Mateusz Żydek z Randstad, komentując regionalne wyniki badania Randstad Employer Brand Research 2025.

Reklama Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Jakie cechy powinien mieć idealny, atrakcyjny pracodawca

Lista cech idealnego pracodawcy jest klarowna. Powinien przede wszystkim oferować atrakcyjną płacę i bonusy (71 proc.), stworzyć przyjazną atmosferę w pracy (63 proc.), zaoferować stabilne zatrudnienie (61 proc.) oraz nie przeszkadzać pracownikom w ich równowadze pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (56 proc.). Respondenci zwracają także uwagę na tempo rozwoju kariery (55 proc.) oraz na to, że firma (instytucja) zapewnia równe szanse pracownikom bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie (51 proc.) Dla czterech z dziesięciu ankietowanych były to także: dobra sytuacja finansowa firmy czy instytucji oraz reputacja, jaką się cieszy Jednak w poszczególnych regionach katalog czynników idealnego pracodawcy jest różny.

– Mimo że pracownicy preferowaliby pracodawców oferujących konkurencyjne wynagrodzenie czy odpowiednią kulturę organizacyjną, to struktura lokalnego biznesu i dysproporcje w ofertach firm często skłaniają ich do wyboru pracy w stabilnych przedsiębiorstwach, działających w sektorach o długiej tradycji na regionalnym rynku i cieszących się dobrą reputacją. To zjawisko podkreśla wciąż istotną rolę doświadczeń i opinii krążących wśród lokalnych społeczności, które kształtują ocenę pracodawców – dodaje Mateusz Żydek. Jego zdaniem niewielkie dostosowanie oferty do oczekiwań może znacząco wpłynąć na atrakcyjność pracodawcy, przyciągnięcie talentów oraz poprawienie sytuacji na lokalnych rynkach, na których coraz częściej brakuje odpowiednich pracowników.

Jak różnią się lokalne oczekiwania pracowników?

W Polsce południowej (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie) największym uznaniem cieszą się: branża elektroniczna i elektrotechniczna (58 proc.) oraz motoryzacyjna (56 proc.) oraz AGD (51 proc.), a także produkująca komponenty motoryzacyjne (50 proc.). Lider w tej części kraju cieszy się opinią: dobrze płacącego, z dobrą reputacją, zapewniającego równość szans, dającego możliwość rozwoju kariery oraz stabilność zatrudnienia.