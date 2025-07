W kwestii wynagrodzeń w budżetówce było bliżej porozumienia. Zarówno związki zawodowe , jak i pracodawcy zgodzili się, że propozycja rządowa w tym zakresie jest zbyt niska. Przypomnijmy, że płace w „budżetówce” miałyby zgodnie z nią wzrosnąć w 2026 roku o 3 proc.

– Obie strony doszły do wniosku, że to zdecydowanie za mało. Mamy pewną lukę płacową w sektorze publicznym, w porównaniu do prywatnego. Dlatego przez pewien czas wynagrodzenia w sferze budżetowej powinny rosnąć szybciej niż płaca minimalna. W przeciwnym wypadku będziemy obserwować przechodzenie pracowników z sektora publicznego do prywatnego, czyli obniżenie jakości usług publicznych – mówi Łukasz Kozłowski.

Jak deklaruje, pomimo różnic w swoich pierwotnych propozycjach, przedstawiciele związków zawodowych (oferowali wzrost o co najmniej 12 proc.) i pracodawców (chcieli podwyżki o minimum 5 proc.) planują przyjąć w tej sprawie wspólne stanowisko.

Waloryzacja rent i emerytur w 2026 r.

Zgody nie było także w kwestii waloryzacji rent i emerytur. Propozycja rządu zawierała zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosłyby o co najmniej 4,9 proc. Dzięki temu prognozowana podwyżka najniższej emerytury gwarantowanej przez państwo wyniosłaby 92,07 zł. Takie podejście było spójne z propozycją pracodawców, ale nie związków. W ich ocenie, waloryzacja nie powinna być niższa niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r.

– Rząd ma teraz pełną swobodę w podjęciu ostatecznej decyzji odnośnie do powyższych kwestii. Czas ma do września. Niemniej liczymy, że nasze wspólne stanowisko w sprawie podwyżek w budżetówce przyczyni się do odejścia od pierwotnych założeń – mówi Łukasz Kozłowski.