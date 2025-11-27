Małe miasto osób bez pracy

W Polsce w ubiegłym roku 31 042 osoby były bezdomne, czy też, jak to określają badacze Uniwersytetu Warszawskiego – doświadczały bezdomności. 31 tys. osób to populacja Sopotu. Jedna piąta z tej grupy to kobiety, niestety co dwudziesty bezdomny to dziecko. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że o ile szacunkowa liczba osób w kryzysie bezdomności jest znana, to już niezbadanym tematem jest – skąd bezrobotni biorą pieniądze na życie czy gdzie pracują. Badaczki przeprowadziły wywiady z osobami bezdomnymi o ich sytuacji na rynku pracy – jakie mają doświadczenia zawodowe, jak korzystają z instrumentów rynku pracy, co motywuje ich do zatrudnienia i jakie bariery wskazują jako przeszkody w powrocie do pracy.

Pytały o przeszłość, sprzed kryzysu bezdomności, ówczesne wykształcenie, pracę i jej znaczenie w życiu badanych. Ale też o teraźniejszość - w jaki sposób osoby bezdomne zdobywają środki na utrzymanie, czy mają dostęp do opieki zdrowotnej, czy korzystają z pomocy urzędów pracy. Na koniec pytały o przyszłość – chęć i gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Co zdziwiło badaczki, to że wszyscy badani (w wieku od 38 do 52 lat) mieli spore doświadczenie zawodowe, zdarzył się nawet człowiek, który pracował na kierowniczym stanowisku. Wśród zawodów osób badanych znalazł się były piekarz, monter, kierownik magazynu, wykończeniowiec. Sześć z ośmiu osób pracowało ponad dekadę, a dwóch nawet powyżej dwudziestu lat – w wykończeniówce, cukierni, piekarni, w pracach sadowniczych, rozładunku. W większości mieli ukończone szkoły zawodowe. Wszyscy cenili swoją pracę – za satysfakcję, poczucie sprawczości, dumy, poczucie stabilizacji.

Skąd bezdomni biorą pieniądze? Z szarej strefy

Żadna z prac, na których zarabiali badani, nie była rejestrowana, a wybór pracy w „szarej strefie” wynikał z zajęć komorniczych. Wszyscy przy tym chcieli mieć legalną stałą pracę, ale... nie teraz. Połowa z osób bezdomnych nie zdecydowałaby się na to obecnie z powodu długów.