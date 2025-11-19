Aktualizacja: 19.11.2025 14:57 Publikacja: 19.11.2025 13:46
Foto: Adobe Stock
Chociaż w opublikowanych w środę danych Eurostatu dotyczących wolnych miejsc pracy nie ma jeszcze statystyk ze wszystkich państw członkowskich, to ogólny wskaźnik pokazał dalsze schładzanie się rynku pracy w krajach Unii. A to wskazuje na pogorszenie sytuacji z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę.
Wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), spadł na koniec III kw. 2025 r. do 1,9 proc. Było to o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec II kw. i o 0,4 pkt. proc. poniżej poziomu sprzed roku, z końca września 2024 r.
Czytaj więcej
Tegoroczny październik był na największych portalach pracy najgorszy od pięciu lat. Tylko w 2020...
Odsetek wakatów w III kw. był też na najniższym poziomie od roku wybuchu pandemii Covid-19, gdy w III kw. 2020 r. wyniósł 1,8 proc. (a po korekcie sezonowej 1,9 proc.). Potem w kolejnych kwartałach, od początku 2021 r. zaczęło się, początkowo ostrożne, postpandemiczne ożywienie w gospodarce, a odsetek wakatów przekroczył 2 proc. (Potem, na przełomie 2021 i 2022 r. to ożywienie zaowocowało niedoborem kandydatów do pracy w wielu branżach.) Ostatnie spadki wskaźnika wakatów pokazują więc, że na rynku pracy umacnia się pozycja przetargowa pracodawców, choć wiele zależy od branż i grup zawodowych.
Nieco lepiej – z punktu widzenia pracowników – wygląda sytuacja w krajach strefy euro, gdy w III kw. odsetek wakatów wyniósł 2,1 proc., czyli również o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale i o 0,4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Najwyższy odsetek wolnych miejsc pracy nadal miała Holandia (4,2 proc., o 0,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej).
Wśród dostępnych danych za III kw. zwraca uwagę spadek wskaźnika wakatów w Niemczech – do 2,4 proc., czyli o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z III kw. zeszłego roku. Powody tego spadku widać w danych gospodarczych, w tym w wynikach ifo Institute – te najnowsze opublikowane w środę pokazały, że 36,9 proc. firm w Niemczech mówiło w listopadzie o braku zamówień na swoje produkty lub usługi. Co prawda sytuacja była nieco lepsza niż miesiąc wcześniej (37,8 proc.), głównie za sprawą firm przemysłowych, ale za to pogorszyła się sytuacja w usługach.
Czytaj więcej
Zdaniem ponad połowy pracowników i co trzeciej z badanych firm mamy dziś w Polsce rynek pracodawc...
W najnowszych danych o wakatach nie ma danych z Polski, która jest jednym z państw obniżających unijną średnią. W II kw. odsetek wolnych miejsc pracy utrzymał się na poziomie 0,8 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Dostępne dane o ofertach pracy zgłoszonych do urzędów pracy i opublikowane na największych portalach rekrutacyjnych wskazują na to, że III kw. wskaźnik wakatów mógł spaść. Być może nawet do poziomu Rumunii, która ma najniższy odsetek wolnych miejsc pracy w Unii – w III kw. utrzymał się on na poziomie 0,6 proc.
Ostatnie, październikowe dane z urzędów pracy i portali rekrutacyjnych, a także z badań pokazują, że popyt na pracę słabnie. W urzędach pracy zgłoszono tylko 35,4 tys. ofert, o 11 proc. mniej niż we wrześniu , a raport firmy Grant Thornton pokazał kolejny spadek liczby nowych ogłoszeń o pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych. W październiku opublikowano ich 253,2 tys., czyli o 5 proc. mniej niż we wrześniu i aż o 12 proc. mniej niż przed rokiem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chociaż w opublikowanych w środę danych Eurostatu dotyczących wolnych miejsc pracy nie ma jeszcze statystyk ze wszystkich państw członkowskich, to ogólny wskaźnik pokazał dalsze schładzanie się rynku pracy w krajach Unii. A to wskazuje na pogorszenie sytuacji z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę.
Wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), spadł na koniec III kw. 2025 r. do 1,9 proc. Było to o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec II kw. i o 0,4 pkt. proc. poniżej poziomu sprzed roku, z końca września 2024 r.
Chociaż zdecydowana większość pracowników biurowych chciałaby się regularnie i zdrowo odżywiać, to co drugi przy...
Zdaniem ponad połowy pracowników i co trzeciej z badanych firm mamy dziś w Polsce rynek pracodawcy. Jednak w czę...
Kobiety chcą podejmować strategiczne decyzje, ale tylko kilkanaście procent z nich ocenia, że jest to faktycznie...
Długie procedury związane z legalizacją pracy i pobytu specjalistów z zagranicy uderzają w rozwój centrów usług...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Pomimo gorszej koniunktury na rynku pracy, duża część zwolnionych pracowników nie szuka długo nowego zatrudnieni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas