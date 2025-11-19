Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rynek pracy w krajach Unii coraz chłodniejszy. Wynik najgorszy od 5 lat

Do 1,9 proc. spadł w III kwartale tego roku wskaźnik wakatów w Unii Europejskiej. To najgorszy wynik od końca 2020 r., gdy pracodawcy zaczynali się otrząsać po szoku pandemii.

Publikacja: 19.11.2025 13:46

Rynek pracy w krajach Unii coraz chłodniejszy. Wynik najgorszy od 5 lat

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze wskaźniki wakatów w Unii Europejskiej?
  • Co wskazują najnowsze dane Eurostatu na temat rynku pracy?
  • Jak zmienia się sytuacja na rynku pracy w Niemczech?

Chociaż w opublikowanych w środę danych Eurostatu dotyczących wolnych miejsc pracy nie ma jeszcze statystyk ze wszystkich państw członkowskich, to ogólny wskaźnik pokazał dalsze schładzanie się rynku pracy w krajach Unii. A to wskazuje na pogorszenie sytuacji z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę.

Wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), spadł na koniec III kw. 2025 r. do 1,9 proc. Było to o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec II kw. i o 0,4 pkt. proc. poniżej poziomu sprzed roku, z końca września 2024 r.

Czytaj więcej

Październikowa frustracja kandydatów na rynku rekrutacji
Poszukiwanie pracy
Październikowa frustracja kandydatów na rynku rekrutacji

Słabiej za Odrą

Odsetek wakatów w III kw. był też na najniższym poziomie od roku wybuchu pandemii Covid-19, gdy w III kw. 2020 r. wyniósł 1,8 proc. (a po korekcie sezonowej 1,9 proc.). Potem w kolejnych kwartałach, od początku 2021 r. zaczęło się, początkowo ostrożne, postpandemiczne ożywienie w gospodarce, a odsetek wakatów przekroczył 2 proc. (Potem, na przełomie 2021 i 2022 r. to ożywienie zaowocowało niedoborem kandydatów do pracy w wielu branżach.) Ostatnie spadki wskaźnika wakatów pokazują więc, że na rynku pracy umacnia się pozycja przetargowa pracodawców, choć wiele zależy od branż i grup zawodowych.

Reklama
Reklama

Nieco lepiej – z punktu widzenia pracowników – wygląda sytuacja w krajach strefy euro, gdy w III kw. odsetek wakatów wyniósł 2,1 proc., czyli również o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale i o 0,4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Najwyższy odsetek wolnych miejsc pracy nadal miała Holandia (4,2 proc., o 0,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej).

Wśród dostępnych danych za III kw. zwraca uwagę spadek wskaźnika wakatów w Niemczech – do 2,4 proc., czyli o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z III kw. zeszłego roku. Powody tego spadku widać w danych gospodarczych, w tym w wynikach ifo Institute – te najnowsze opublikowane w środę pokazały, że 36,9 proc. firm w Niemczech mówiło w listopadzie o braku zamówień na swoje produkty lub usługi. Co prawda sytuacja była nieco lepsza niż miesiąc wcześniej (37,8 proc.), głównie za sprawą firm przemysłowych, ale za to pogorszyła się sytuacja w usługach.

Czytaj więcej

Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Rynek pracy
Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców

Słabo nad Wisłą

W najnowszych danych o wakatach nie ma danych z Polski, która jest jednym z państw obniżających unijną średnią. W II kw. odsetek wolnych miejsc pracy utrzymał się na poziomie 0,8 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Dostępne dane o ofertach pracy zgłoszonych do urzędów pracy i opublikowane na największych portalach rekrutacyjnych wskazują na to, że III kw. wskaźnik wakatów mógł spaść. Być może nawet do poziomu Rumunii, która ma najniższy odsetek wolnych miejsc pracy w Unii – w III kw. utrzymał się on na poziomie 0,6 proc.

Ostatnie, październikowe dane z urzędów pracy i portali rekrutacyjnych, a także z badań pokazują, że popyt na pracę słabnie. W urzędach pracy zgłoszono tylko 35,4 tys. ofert, o 11 proc. mniej niż we wrześniu , a raport firmy Grant Thornton pokazał kolejny spadek liczby nowych ogłoszeń o pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych. W październiku opublikowano ich 253,2 tys., czyli o 5 proc. mniej niż we wrześniu i aż o 12 proc. mniej niż przed rokiem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca Rynek pracy rekrutacja

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze wskaźniki wakatów w Unii Europejskiej?
  • Co wskazują najnowsze dane Eurostatu na temat rynku pracy?
  • Jak zmienia się sytuacja na rynku pracy w Niemczech?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Chociaż w opublikowanych w środę danych Eurostatu dotyczących wolnych miejsc pracy nie ma jeszcze statystyk ze wszystkich państw członkowskich, to ogólny wskaźnik pokazał dalsze schładzanie się rynku pracy w krajach Unii. A to wskazuje na pogorszenie sytuacji z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę.

Wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), spadł na koniec III kw. 2025 r. do 1,9 proc. Było to o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec II kw. i o 0,4 pkt. proc. poniżej poziomu sprzed roku, z końca września 2024 r.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Niezdrowa dieta przeszkadza Polakom w pracy
Rynek pracy
Niezdrowa dieta przeszkadza Polakom w pracy
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Rynek pracy
Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Coraz więcej kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie w sektorze finansowym
Rynek pracy
Kobiety w finansach. Szklany sufit pęka powoli
Długie procedury związane z legalizacją pracy i pobytu specjalistów z zagranicy uderzają w rozwój ce
Rynek pracy
Imigracyjne bariery hamują nowe inwestycje
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Zwalniani specjaliści mają sposób na szybki powrót na rynek pracy
Rynek pracy
Zwalniani specjaliści mają sposób na szybki powrót na rynek pracy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama