Nieco lepiej – z punktu widzenia pracowników – wygląda sytuacja w krajach strefy euro, gdy w III kw. odsetek wakatów wyniósł 2,1 proc., czyli również o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale i o 0,4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Najwyższy odsetek wolnych miejsc pracy nadal miała Holandia (4,2 proc., o 0,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej).

Wśród dostępnych danych za III kw. zwraca uwagę spadek wskaźnika wakatów w Niemczech – do 2,4 proc., czyli o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z III kw. zeszłego roku. Powody tego spadku widać w danych gospodarczych, w tym w wynikach ifo Institute – te najnowsze opublikowane w środę pokazały, że 36,9 proc. firm w Niemczech mówiło w listopadzie o braku zamówień na swoje produkty lub usługi. Co prawda sytuacja była nieco lepsza niż miesiąc wcześniej (37,8 proc.), głównie za sprawą firm przemysłowych, ale za to pogorszyła się sytuacja w usługach.

Słabo nad Wisłą

W najnowszych danych o wakatach nie ma danych z Polski, która jest jednym z państw obniżających unijną średnią. W II kw. odsetek wolnych miejsc pracy utrzymał się na poziomie 0,8 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Dostępne dane o ofertach pracy zgłoszonych do urzędów pracy i opublikowane na największych portalach rekrutacyjnych wskazują na to, że III kw. wskaźnik wakatów mógł spaść. Być może nawet do poziomu Rumunii, która ma najniższy odsetek wolnych miejsc pracy w Unii – w III kw. utrzymał się on na poziomie 0,6 proc.

Ostatnie, październikowe dane z urzędów pracy i portali rekrutacyjnych, a także z badań pokazują, że popyt na pracę słabnie. W urzędach pracy zgłoszono tylko 35,4 tys. ofert, o 11 proc. mniej niż we wrześniu , a raport firmy Grant Thornton pokazał kolejny spadek liczby nowych ogłoszeń o pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych. W październiku opublikowano ich 253,2 tys., czyli o 5 proc. mniej niż we wrześniu i aż o 12 proc. mniej niż przed rokiem.