Projekt ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę o przejrzystości zarobków pozwoli zwiększyć m.in. ochronę pracowników tymczasowych. Nowe przepisy mają zmniejszyć dyskryminację płacową i wyrównać dostęp do benefitów.

Eksperci o zmianach: Pracodawców czekają dodatkowe obowiązki

Portal pulshr.pl ocenia wstępnie, jak w praktyce może wyglądać przyszła ochrona pracowników tymczasowych. Zdaniem ekspertów, w przypadku tej grupy dużo łatwiej będzie m.in. o dochodzenie roszczeń. Nowe przepisy mogą również pomóc w walce z nieuczciwymi pośrednikami.

Zmiany wymuszą także szereg dodatkowych działań pracodawców, a w konsekwencji mogą wpłynąć na elastyczność zatrudnienia. Jak oceniają eksperci, firmy zatrudniające pracowników tymczasowych czekają dodatkowe obciążenia organizacyjne, prawne i administracyjne. Nowe zasady mogą wpłynąć najmocniej na sektor logistyki, produkcji i handlu.

„To jest koszt nie tylko na papierze, to są godziny pracy HR, prawników, księgowości, konsultacje, procedury i, co ważne, większe ryzyko sporów, bo im więcej formalnych zasad, tym więcej punktów zapalnych, jeśli praktyka nie nadąża” – wyjaśnia na łamach portalu dyrektor operacyjna w LeasingTeam Group Justyna Gosk. I dodaje, że dobrze rozumie emocje, które wywołuje wśród pracodawców projekt nowej ustawy.

