Aktualizacja: 11.02.2026 16:51 Publikacja: 11.02.2026 16:14
Zaskakująca siła gospodarki USA. Inwestorzy zmieniają zakłady o stopy
Foto: REUTERS/Kylie Cooper/File Photo
W styczniu przybyło w Stanach Zjednoczonych 130 tys. nowych etatów (licząc poza rolnictwem), podczas gdy średnio spodziewano się, że ich liczba się zwiększy o 70 tys. Grudniowy wzrost został jednak zrewidowany w dół do 48 tys. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że stopa bezrobocia spadła z 4,4 proc. w grudniu do 4,3 proc. w styczniu. Średnia płaca godzinowa wzrosła w zeszłym miesiącu o 3,7 proc. rok do roku i o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, czyli trochę bardziej niż oczekiwano.
– Dzisiejszy raport stoi w jaskrawej sprzeczności z serią ostrzegawczych sygnałów płynących z gospodarki. O gromadzeniu się czarnych chmur nad rynkiem pracy świadczyły ostatnio: skok liczby nowych bezrobotnych, wzrost planowanych zwolnień w raporcie Challengera oraz spadek liczby wakatów. Jednoznacznie rozczarowały także grudniowe dane o sprzedaży detalicznej– wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Exante.
– To nie był słaby odczyt; był on bardzo silny, nawet biorąc poprawkę na znaczny szum informacyjny prawdopodobnie zawarty w danych. Na tle potężnych sił strukturalnych, które ograniczają ogólną dynamikę tworzenia miejsc pracy – takich jak przejścia na emeryturę, zmieniająca się dynamika imigracji oraz wzrost wydajności napędzany przez AI – dane o zatrudnieniu wskazują na rynek pracy, który pozostaje w nienaruszonym stanie. Szeroko zakrojone wzrosty zatrudnienia, w tym rzadki wzrost liczby etatów w przemyśle, wraz ze spadkiem stopy bezrobocia i solidnym wzrostem zarobków godzinowych, podkreślają odporność gospodarki – ocenia Seema Shah, analityk firmy Principal Asset Management.
Po publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy, dolar zyskiwał 0,3 proc. wobec euro. Inwestorzy uznali, że zmniejszyły się szanse na obniżki stóp procentowych w USA w nadchodzących miesiącach. Barometr CME Fed Watch wskazywał w środę po południu, że jest tylko 6 proc. szans na obniżkę w marcu, 21,5 proc. na cięcie w kwietniu, ale 62 proc. na cięcie w czerwcu.
– Najważniejszym elementem raportów z rynku pracy stała się stopa bezrobocia. W grudniu wskaźnik nieoczekiwanie wymazał całość zwyżki z okresu najdłuższego w historii tzw. zamknięcia rządu, tonując nadzieje na kolejne obniżki stóp procentowych w USA. Spadek kontynuowany jest także na początku 2026 r. – stopa bezrobocia obniżyła się do 4,3 proc., minimalizując prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na finiszu kadencji Jerome’a Powella. Dotychczas rynki zakładały, że do cięcia dojdzie w czerwcu na pierwszym posiedzeniu po przejęciu sterów w Fed przez Kevina Warsha. Po raporcie dyskonto zaczęło wskazywać na lipiec – wskazuje Sawicki.
