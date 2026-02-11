– To nie był słaby odczyt; był on bardzo silny, nawet biorąc poprawkę na znaczny szum informacyjny prawdopodobnie zawarty w danych. Na tle potężnych sił strukturalnych, które ograniczają ogólną dynamikę tworzenia miejsc pracy – takich jak przejścia na emeryturę, zmieniająca się dynamika imigracji oraz wzrost wydajności napędzany przez AI – dane o zatrudnieniu wskazują na rynek pracy, który pozostaje w nienaruszonym stanie. Szeroko zakrojone wzrosty zatrudnienia, w tym rzadki wzrost liczby etatów w przemyśle, wraz ze spadkiem stopy bezrobocia i solidnym wzrostem zarobków godzinowych, podkreślają odporność gospodarki – ocenia Seema Shah, analityk firmy Principal Asset Management.

Jakie są szanse na obniżki stóp procentowych w USA?

Po publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy, dolar zyskiwał 0,3 proc. wobec euro. Inwestorzy uznali, że zmniejszyły się szanse na obniżki stóp procentowych w USA w nadchodzących miesiącach. Barometr CME Fed Watch wskazywał w środę po południu, że jest tylko 6 proc. szans na obniżkę w marcu, 21,5 proc. na cięcie w kwietniu, ale 62 proc. na cięcie w czerwcu.

– Najważniejszym elementem raportów z rynku pracy stała się stopa bezrobocia. W grudniu wskaźnik nieoczekiwanie wymazał całość zwyżki z okresu najdłuższego w historii tzw. zamknięcia rządu, tonując nadzieje na kolejne obniżki stóp procentowych w USA. Spadek kontynuowany jest także na początku 2026 r. – stopa bezrobocia obniżyła się do 4,3 proc., minimalizując prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na finiszu kadencji Jerome’a Powella. Dotychczas rynki zakładały, że do cięcia dojdzie w czerwcu na pierwszym posiedzeniu po przejęciu sterów w Fed przez Kevina Warsha. Po raporcie dyskonto zaczęło wskazywać na lipiec – wskazuje Sawicki.