Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rynek pracy USA zaskoczył. Po tych danych Fed może wstrzymać cięcia

W styczniu przybyło w USA niemal dwa razy więcej etatów, niż oczekiwano. Spadła za to stopa bezrobocia. Zmniejszyły się też jednak szansę na obniżkę stóp procentowych.

Publikacja: 11.02.2026 16:14

Zaskakująca siła gospodarki USA. Inwestorzy zmieniają zakłady o stopy

Zaskakująca siła gospodarki USA. Inwestorzy zmieniają zakłady o stopy

Foto: REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były rzeczywiste wyniki dotyczące nowych etatów w USA w styczniu w porównaniu do oczekiwań?
  • Jak zmieniła się stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i jakie są jej implikacje?
  • Co wskazuje na odporność amerykańskiej gospodarki pomimo ostrzegawczych sygnałów?
  • Jakie są obecnie szanse na obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych?

W styczniu przybyło w Stanach Zjednoczonych 130 tys. nowych etatów (licząc poza rolnictwem), podczas gdy średnio spodziewano się, że ich liczba się zwiększy o 70 tys. Grudniowy wzrost został jednak zrewidowany w dół do 48 tys. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że stopa bezrobocia spadła z 4,4 proc. w grudniu do 4,3 proc. w styczniu. Średnia płaca godzinowa wzrosła w zeszłym miesiącu o 3,7 proc. rok do roku i o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, czyli trochę bardziej niż oczekiwano. 

Czytaj więcej

Kevin Warsh (ur. 1970 r.) to ekonomista, którego poglądy przeszły sporą ewolucję odkąd ostatnim raze
Banki
Co przyniesie inwestorom Kevin Warsh, nowy szef Fed?

– Dzisiejszy raport stoi w jaskrawej sprzeczności z serią ostrzegawczych sygnałów płynących z gospodarki. O gromadzeniu się czarnych chmur nad rynkiem pracy świadczyły ostatnio: skok liczby nowych bezrobotnych, wzrost planowanych zwolnień w raporcie Challengera oraz spadek liczby wakatów. Jednoznacznie rozczarowały także grudniowe dane o sprzedaży detalicznej– wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Exante.

Czytaj więcej

Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w amerykańskim przemyśle wzrósł z 49,8 pkt w lipcu do 53 pkt w sie
Dane gospodarcze
Czy Stany Zjednoczone zbliżyły się do recesji, czy to tylko spowolnienie?
Reklama
Reklama

– To nie był słaby odczyt; był on bardzo silny, nawet biorąc poprawkę na znaczny szum informacyjny prawdopodobnie zawarty w danych. Na tle potężnych sił strukturalnych, które ograniczają ogólną dynamikę tworzenia miejsc pracy – takich jak przejścia na emeryturę, zmieniająca się dynamika imigracji oraz wzrost wydajności napędzany przez AI – dane o zatrudnieniu wskazują na rynek pracy, który pozostaje w nienaruszonym stanie. Szeroko zakrojone wzrosty zatrudnienia, w tym rzadki wzrost liczby etatów w przemyśle, wraz ze spadkiem stopy bezrobocia i solidnym wzrostem zarobków godzinowych, podkreślają odporność gospodarki – ocenia Seema Shah, analityk firmy Principal Asset Management.

Jakie są szanse na obniżki stóp procentowych w USA?

Po publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy, dolar zyskiwał 0,3 proc. wobec euro. Inwestorzy uznali, że zmniejszyły się szanse na obniżki stóp procentowych w USA w nadchodzących miesiącach. Barometr CME Fed Watch wskazywał w środę po południu, że jest tylko 6 proc. szans na obniżkę w marcu, 21,5 proc. na cięcie w kwietniu, ale 62 proc. na cięcie w czerwcu.

Czytaj więcej

Na rynki powróciły ostatnio świetne nastroje
Gospodarka
Jak zmieniła się gospodarka USA i świata po pół roku rządów Trumpa?

– Najważniejszym elementem raportów z rynku pracy stała się stopa bezrobocia. W grudniu wskaźnik nieoczekiwanie wymazał całość zwyżki z okresu najdłuższego w historii tzw. zamknięcia rządu, tonując nadzieje na kolejne obniżki stóp procentowych w USA. Spadek kontynuowany jest także na początku 2026 r. – stopa bezrobocia obniżyła się do 4,3 proc., minimalizując prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na finiszu kadencji Jerome’a Powella. Dotychczas rynki zakładały, że do cięcia dojdzie w czerwcu na pierwszym posiedzeniu po przejęciu sterów w Fed przez Kevina Warsha. Po raporcie dyskonto zaczęło wskazywać na lipiec – wskazuje Sawicki.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Stopa Bezrobocia Praca Gospodarka Rynek pracy Makroekonomia Bezrobocie
Płaca jest najważniejszym kryterium wyboru pracodawcy
Rynek pracy
AI zmienia rynek pracy. W Polsce wolniej niż na świecie
Sander van 't Noordende, prezes agencji zatrudnienia Randstad
Rynek pracy
Prezes Randstad: Zetki nie są pierwszym pokoleniem, któremu trudno na rynku pracy
Coraz mniej etatów w przemyśle. Kto przegrywa na rynku pracy?
Rynek pracy
Coraz mniej etatów w przemyśle. Kto przegrywa na rynku pracy?
Kolejny trudny rok dla menedżerów średniego szczebla
Rynek pracy
Kolejny trudny rok dla menedżerów średniego szczebla
Co zamiast reformy PIP? Pracodawcy mają propozycje
Rynek pracy
Co zamiast reformy PIP? Pracodawcy mają propozycje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama