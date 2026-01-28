Coraz mniej etatów w przemyśle. Kto przegrywa na rynku pracy?

Na koniec ubiegłego roku pracowało tam 70 tys. osób, o 3 tys. mniej niż w styczniu i prawie o połowę mniej niż 15 lat wcześniej. Pewny jest też kolejny spadek zatrudnienia w górnictwie w tym roku; z początkiem stycznia weszła w życie znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pozwalająca spółkom górniczym na zmniejszanie liczby pracowników poprzez atrakcyjne programy dobrowolnych odejść (PDO).

Z takim programem już w styczniu ruszyła Polska Grupa Górnicza, rozpoczynając zapisy na PDO, które tylko w tym roku mogą objąć ok. 4000 pracowników – nie tylko górników. Ze wstępnego sondażu wynika, że chętnych nie zabraknie, bo do dobrowolnych odejść mogą wiele osób skusić 5-letnie płatne urlopy górnicze albo jednorazowa odprawa w wysokości 170 tys. zł netto. Wprawdzie węgiel ma jeszcze długo pozostać w polskim miksie energetycznym (ostateczne wygaszanie kopalni zaplanowano do 2049 r.), ale przy spadającym wydobyciu i zatrudnieniu już niedługo w tym miksie może być głównie węgiel z importu.

Odchudzana motoryzacja

Dużo bardziej zmalało w ciągu minionego roku zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 21 tys. osób, czyli o 9 proc.), które na koniec grudnia miało 2,38 mln pracowników. Większość branż produkcyjnych zakończyła 2025 r. z mniejszymi załogami niż w styczniu.

Największy ilościowy spadek widać w produkcji samochodów i przyczep, w której na koniec ub. roku pracowało 200 tys. osób, o 5 tys. osób mniej niż w styczniu, choć procentowo ta zmiana (2,4 proc.) była mniejsza niż w 2024 r. Dużo większy spadek był w przemyśle tekstylnym, gdzie liczba pracowników zmniejszyła się w ubiegłym roku prawie o 5 proc. O ponad 2 proc. zmalało też zatrudnienie w produkcji odzieży, w którą mocno biją podwyżki płacy minimalnej i konkurencja chińskich platform zakupowych. Miniony rok był też kolejnym rokiem spadku zatrudnienia o 2 proc. w nastawionym w dużej części na eksport przemyśle meblowym, którego działalność utrudnia m.in. mocny złoty.

Notowanych przez wiele branż cięć zatrudnienia w 2025 r. nie wyrównał wzrost w kilku sektorach, w tym w produkcji spożywczej, gdzie od stycznia przybyło 3 tys. pracowników, a w ujęciu rocznym – 8 tys.